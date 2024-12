Babbo Natale e gli elfi in vena di acrobazie: festa in piazza Garibaldi  

Esplode il Natale in piazza Garibaldi, davanti alla scuola primaria “Alberto Riva”, grazie allo spettacolo di un Santa Claus acrobatico che insieme ai suoi fedeli aiutanti elfi si è calato con una doppia fune dalle finestre dell’istituto.Ad assistere allo spericolato show una folla festante di bambini e bambine, felicissimi di aver avuto l’opportunità di incontrare i personaggi tipici delle festività natalizie. I piccoli – rapiti e anche un po’ spaventati – hanno poi ricevuto in regalo dolci e caramelle che hanno reso la serata ancora più indimenticabile.

L’evento si inserisce nel ricco programma di manifestazioni che sono state promosse dall’assessorato comunale alla Cultura con l’intento di animare le strade del capoluogo durante il Natale. «L’idea è rendere Cagliari viva con dei momenti di comunità e intrattenimento in grado di rappresentare lo spirito delle feste», ha spiegato l’assessora Maria Francesca Chiappe. Ma lo spettacolo ha incantato anche gli adulti, come Francesco Lecca, uno dei numerosi genitori presenti: «Sono iniziative che fanno piacere perché mettono in risalto lo spirito natalizio. E poi, fanno tornare bambini anche noi grandi».

Tutti in Vespa

Iniziative che proseguono anche domani (alle 17) e domenica (alle 11) quando dal piazzale del Centro commerciale “La Plaia” partirà il “Babbo Natale in Vespa”. Decine di motociclisti vestiti da Santa Claus daranno vita a un festoso corteo che si snoderà viale La Plaia, via Riva Di Ponente, via Sassari, via Roma, largo Carlo Felice, piazza Yenne.

RIPRODUZIONE RISERVATA