Babbo Natale arriva in città  

La stella cometa illumina già piazza Roma, le luminarie in centro e nelle frazioni si accenderanno nei prossimi giorni. Oristano non rinuncia all’atmosfera natalizia e mette a punto un corposo programma che coniuga novità e tradizione. In attesa dell’evento clou che, nella notte di San Silvestro, porterà sotto la torre di San Cristoforo il rapper milanese Emis Killa, sarà Santa Claus in persona a intrattenere grandi e piccini. Il conto finale tra luminarie e manifestazioni è di circa 70mila euro, escluso il concerto di Capodanno.

Al Sancti Antoni

Oggi, alle 18, nel giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni sarà inaugurata la Casa di Babbo Natale. «Ci sarà l’ufficio postale, con gli elfi che lavorano energicamente per raccogliere le letterine, la fabbrica dei giocatoli, la stanza di Babbo Natale e il giardino con la magica slitta per la consegna dei doni», anticipa l’assessore alla Cultura Luca Faedda. La banda musicale di Santa Cecilia accompagnerà l’arrivo del corteo che partirà da piazza Eleonora alle 16.30. L’iniziativa, compresa l’attività di animazione con i cori, avrà un costo totale di 9.100 euro, 8.100 a carico del Comune, gli altri mille messi a disposizione dalla Pro Loco.

Tornio di via Figoli

Torna anche il Tornio di via Figoli: la quattordicesima edizione prevede la realizzazione di un percorso espositivo e una mostra mercato dedicati alla ceramica nell’edificio storico di piazza Arcais, con la collaborazione dei ceramisti locali e in sinergia con le associazioni di categoria. La spesa preventivata dal Comune è di ottomila euro.