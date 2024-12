Babbo Natale ambientalista  

Nel Sulcis un Babbo Natale molto diverso dal solito ha portato un “dono” davvero singolare: uno striscione contro l’assalto indiscriminato dell’eolico e fotovoltaico in Sardegna.

È successo nella notte fra il 24 e il 25 in piazza Roma, a Carbonia, ma dietro le fattezze del più amato dei nonnini panciuti con barba bianca e veste rossa, c’era un attivista ambientalista di Carbonia, Pino Carta, 70 anni. A mezzanotte in punto l’uomo si è presentato in una deserta piazza Roma vestito da Babbo Natale, portando in spalla un sacchetto al cui interno c’era uno striscione che ha srotolato nel cuore della piazza nella aiuola sotto il grande albero di Natale. Sullo striscione si poteva leggere la frase: “210.729 non ci dormiamo la notte, aree non idonee”. Il numero 210.729 si riferisce alle firme raccolte per la legge Pratobello.

Pochi minuti dopo in piazza Roma è passata una pattuglia della Polizia, e lo striscione è stato rimosso e preso in consegna dagli agenti. Il protagonista del gesto, Pino Carta, attivista di Sardegna Pulita, rivendica con fierezza il suo blitz: «L’ho fatto perché se si va avanti di questo passo con la speculazione energetica – spiega – ai bambini come dono sgradito lasciamo in eredità la cancellazione del futuro e di quegli spazi in cui poter crescere, maturare e usare i giochi». Pino Carta si lascia andare ad una vena ancor più pessimista: «A dirla tutta – aggiunge – considerata la crisi della nostra Isola e del territorio e il tracollo demografico, ci saranno sempre meno bambini a cui Babbo Natale dovrà portare regali: la mia iniziativa non era finalizzata soltanto a ricordare quanto sta accadendo in Sardegna, ma a svegliare le coscienze: se si continua così qui Babbo Natale non servirà più». L’iniziativa di Pino Carta, benchè singolare, tuttavia non è l’unica in un territorio in cui in questi anni sono fioriti comitati sensibili al rischio dell’assalto indiscriminato delle energie rinnovabili in luoghi di pregio storico e naturalistico, in particolare l’eolico e il fotovoltaico. Comitati attentissimi ad ogni risvolto del processo politico, economico e culturale in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA