Babbo Natale a scuola, elfi e solidarietà 

Inizierà lunedì con “Il miracolo di Natale” la vera atmosfera natalizia in città. In piazza San Giorgio, dalle 9 alle 21, andrà in scena la solidarietà. Ma sono tante le iniziative racchiuse nel ricco calendario di appuntamenti “Quartucciu sotto le feste – accendiamo il Natale”, promosso dal Comune che fino al 13 gennaio coinvolgerà grandi e piccoli.

Il giorno dopo, sempre in piazza San Giorgio, proseguirà la raccolta dei beni da destinare alle famiglie più fragili. Dalle 16 alle 18, invece, il centro storico si animerà con la baby dance degli Elfi e al tramonto con le lezioni di ballo sardo. Negli stessi giorni, Babbo Natale, direttamente dalla Lapponia, visiterà le scuole per portare dei piccoli doni alle alunne e agli alunni. Mentre fino al 7 gennaio sarà possibile visitare la mostra dei presepi a DomusArt.

E poi occhio al calendario, ogni giorno una proposta diversa e per tutti i gusti e tutte le età. Protagoniste anche le due parrocchie, dove si esibiranno i cori gospel. La biblioteca “Sanna Sulis”, ospiterà diverse performance teatrali e letture per i più piccini a tema natalizio. Il villaggio di babbo Natale sosterà al parco Atzeni, dove il 22 dicembre durante i mercatini di Natale si esibirà anche la Seui Street Band. Spazio, invece, il 13 gennaio riservato al Circus Maccus. Arriverà anche la Befana con tanti dolciumi e caramelle. E poi potevano mancare i Re Magi? Gaspare, Baldassarre e Melchiorre arriveranno il 6 gennaio alle 17 da piazza San Giorgio a DomusArt con i loro doni: oro, incenso e mirra.

