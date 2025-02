«Babbo elettricista, io ho 30 dipendenti e investo nel futuro» 

Babbo elettricista, un piccolo artigiano con tre collaboratori. Figlio “allievo” nell’impresa, che poi si stacca e in pochi anni crea una realtà con 30 dipendenti e un fatturato di 4 milioni e mezzo di euro, per il 35% nel Nord Italia, il resto in Sardegna.

Questa è la storia di Simone Sirigu, 31 anni, di Samassi, attualmente vice presidente dei Giovani di Confindustria Sardegna meridionale.

«Ho imparato tutto da mio padre, che è tutt’ora in attività», racconta. «Io a un certo punto ho deciso di proseguire con le mie gambe, e nel 2019, grazie a un piccolo prestito bancario, ho messo su la Nuova Sicam srl, facciamo impianti elettrici e di condizionamento, e manutenzioni, per la Pubblica amministrazione e per grandi aziende private».

Difficoltà? «Certo, molte, all’inizio è stata dura, soprattutto nel riuscire a misurarsi in un ambiente come quello sardo, molto chiuso e “abitudinario”, dove sono sempre gli stessi a vincere. Io lavoro molto nel Settentrione, più di un terzo del mio giro d’affari si sviluppa lì, una scelta obbligata, almeno all’inizio, per avere un più ampio ventaglio di opportunità e commesse importanti per creare un portafoglio di lavori che aprano le porte anche sul territorio regionale».

Continua l’imprenditore: «Pesano le imposte e pesa la burocrazia: io ho un ufficio gare, un ufficio acquisti, un ufficio tecnico. Quando si fanno appalti pubblici serve più gente in ufficio che in cantiere. Nel complesso, lavorare in Sardegna è più complicato, siamo indietro anni luce, in tutto, rispetto ad esempio alla Lombardia, al Veneto, all’Emilia Romagna».

«Il segreto del mio successo? Tanto impegno, tanta dedizione, e la capacità di circondarsi delle persone giuste. Ho cercato di formare un team di giovani, tra i dipendenti ci sono diversi ventenni e trentenni, comunque nessuno con più di 50 anni. Faccio investimenti a lungo termine». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA