“Baballotti” al rogo con le pale eoliche 

Colori, maschere, musica, tanti carri allegorici, ma un faro puntato sull’attualità. Così dalla grande sfilata delle opere in cartapesta, degli oltre seimila figuranti al seguito, delle maschere singole o di gruppo, che ieri hanno invaso la via Roma, è partito un ulteriore messaggio di rivolta conto l’assalto indiscriminato dell’eolico e del fotovoltaico che sta devastando la Sardegna.

Il mostro

La sfilata della 39esima edizione si è aperta con Su Baballotti, il pupazzo simbolo del carnevale sangavinese, che quest’anno si è trasformato in un mostro-pala eolica che rischia di distruggere la nostra terra per colpa degli speculatori delle rinnovabili. Anche gli organizzatori della manifestazione hanno dimostrato grande sensibilità su questo tema: la battaglia dei sardi non si è fermata neppure a carnevale.

Nel corteo il tema sale ancora alla ribalta con il gruppo "Hcasinu presidio permanente del popolo sardo”. I 50 figuranti sfilano in ordine con un abito nero che rappresenta la morte e una maschera bianca mentre le mani insanguinate si sollevano alte verso il cielo. Non mancano gli slogan come quello “transizione + transazione uguale a devastazione”. In mano alcune delle maschere hanno le grandi pale eoliche, che rischiano di distruggere il paesaggio sardo anche sul mare e a ridosso di importanti siti archeologici, e i pannelli fotovoltaici che hanno inondato anche le più fertili pianure della Sardegna.

Il corteo

Dall’attualità altri carri allegorici hanno privilegiato altri temi fantasiosi e di attualità come quello dell’intelligenza artificiale e fare la parte del leone è stata San Gavino con ben cinque gruppi (Fibra Ottica, The Music Express, New Generation San Gavino, Rewind e Vertigo) che hanno costruito bellissimi carri allegorici. Così le strade del paese si sono trasformate in un'esplosione di colori, musica e creatività. L'evento, attesissimo e partecipato come mai prima d’ora, ha richiamato migliaia di visitatori, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti della tradizione carnevalesca in Sardegna.

Già dalle prime ore del pomeriggio, l’entusiasmo era palpabile: i 26 carri allegorici, accompagnati da gruppi in maschera e spettacoli itineranti, hanno sfilato lungo il nuovo percorso che ha trasformato via Roma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Il gran finale nell’area artigianale Pip ha visto migliaia di persone riunite per la cerimonia di premiazione dei carri, dei gruppi in maschera e la grande festa conclusiva con il rogo del pupazzo mostro “Su Baballotti”, che vuole esorcizzare e ribadire il “no” secco di tutti i sardi alla devastazione del proprio territorio e all’assalto indiscriminato delle rinnovabili da parte di grandi investitori che non hanno a cuore il futuro della Sardegna. Né è parte del dna della nostra comunità.

