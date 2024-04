B2F, per l’Alfieri c’è il big match con Terracina 

Esami da grandi per Capo d’Orso Palau e Pan Alfieri Cagliari, che oggi saranno di fronte alle capolista nei rispettivi campionati di volley. La fine della regular season si avvicina e i giochi per i playoff sono ancora aperti.

Serie B femminile

La Capo d’Orso, in B1, arriva sul campo del Concorezzo con uno score di cinque successi di fila. Il terzo posto è a due punti, la corsa è stata ritardata da tre vittorie al tie break.

In B2 femminile è il giorno della Pan Alfieri. Al Pala Coni B (ore 16) c’è la Futura Terracina. Due squadre in fuga che occupano le prime due posizioni. La serie di vittorie, cinque per l’Alfieri sei per le laziali ha sgranato la classifica. Nella parte alta della classifica c’è il Garibaldi La Maddalena che stasera ospita (ore 16) il Volleyrò Roma. In trasferta La Smeralda Ossi a Frosinone e l’Audax Quartucciu con la Roma 7.

Serie B maschile

Sono già matematicamente retrocesse ma hanno affrontato con dignità ogni partita. La Stella Azzurra Sestu gioca a Bovezzo con il Volley Valtrompia, il Borore a Limbiate con il Miretti Team.

