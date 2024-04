B2F, Pan Alfieri sconfitta e sorpassata 

La Pan Alfieri è stata battuta al PalaConi dal Volley Anzio e lascia nelle mani della squadra laziale il secondo posto nella B2 femminile a due giornate dalla fine. La squadra di Cadoni ha perso 3-1 (25-15, 22-25, 23-25, 23-25) dopo aver dominato il primo set e alimentato qualche illusione. Alle sue spalle, il Garibaldi La Maddalena si riprende il quarto posto grazie alla vittoria sul Grosseto per 3-1. Una distrazione nel secondo set non ha sporcato una partita dominata. In coda, anche la matematica condanna l’Audax Quartucciu alla retrocessione. A Frosinone, due volte in vantaggio è stato battuto 3-2 nell’ennesima partita persa al quinto set. Giovedì La Smeralda Ossi aveva vinto a Ostia 3-1.

Non va benissimo, in B1 femminile, alla Capo d’Orso Palau che ha vinto 3-2 a Legnano ma vede i playoff allontanarsi. In vantaggio 2-0 sul campo della terza in classifica ha avuto due match point ma è stata rimontata perdendo i successivi due set 31-29 e 25-23. Palau ha vinto il tie break decisivo 15-13. Ora, a due partite dalla fine,il distacco dal terzo posto è di tre punti.

Serie B maschile

Infine, in B maschile, ma la Stella Azzurra Sestu lotta e combattte ma finisce per cedere (3-0) al Volley Cazzago. Sconfitto anche il Borore (3-0) dall’Almevilla.

