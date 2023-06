B1M, Tc Cagliari a Pavia C’è Alghero-Bonacossa 

Quinto turno per il campionato di B di tennis a squadre. Big match a Maria Pia, con la capolista Tc Alghero che ospita il Tc Milano Bonacossa, seconda a un punto e vera favorita del girone. Impegno casalingo contro una milanese anche per il Tc Terranova, che riceve la visita del Quanta Club, mentre la Torres, fresca prima, aspetta a Sassari il Tc Viserba. Il Tc Cagliari prosegue la sua scalata verso la vetta andando sul campo del Tc Pavia. Nella B2 maschile, il Tc Porto Torres vuole mettere la quinta (vittoria) a Perugia. Nel femminile, match sul rosso di Santarcangelo di Romagna per la Torres, in casa del Ct Marino Casalboni,

Spareggi in C

Per la C, domenica dedicata al ritorno di playoff e playout maschili. Per la corsa verso il tabellone nazionale, il Tc Moneta ospita il Tc 70 Oristano forte del 4-2 dell'andata, mentre Poggio Sport Village e Tc Cagliari A partono dal 3-3. Negli spareggi salvezza, il Tc Arzachena deve ribaltare il 4-2 subito ad Alghero, mentre Quattro Mori Tennis Team e Tc Assemini avevano pareggiato.

Carboni primo in Serbia

Primo titolo internazionale per Lorenzo Carboni. L'algherese, in coppia con l'ucraino Volodymyr, ha battuto 6-4, 5-7, 10-5 i russi Aliaksandr Liaonenka e Alexander Zgirovsky nella finale del doppio dell'Itf di Kursumlijska Banja.