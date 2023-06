B1M, dal tc cagliari cappotto al pavia 

Il Tc Cagliari sbanca 6-0 i campi del Tc Pavia senza concedere un set agli avversari nella quinta giornata di B1 di tennis maschile a squadre. Bene anche il Tc Terranova, che a Olbia supera 4-2 i milanesi del Quanta Club. Prima sconfitta stagionale per il Tc Alghero, 4-2 in casa contro il Tc Milano Bonacossa. Con questo risultato, gli algheresi scivolano al secondo posto, sorpassati proprio dai lombardi. Si è concluso nella tarda serata il match delle Torres contro il Tc Viserba (2-2 dopo i singolari). In B2 maschile, brutta sconfitta per il Tc Porto Torres, 5-1 a Perugia, mentre nel femminile, la Torres ha superato 3-1 il Ct Marino Casalboni a Santarcangelo di Romagna.

I verdetti della C

In C regionale, Tc Moneta (5-1 al Tc 70 Oristano) e Poggio Sport Village (4-1 al Tc Cagliari A) volano al tabellone nazionale per gli spareggi promozione. Il Tc Alghero pareggia 3-3 ad Arzachena e si salva, condannando gli smeraldini alla retrocessione in D. Il playout Quattro Mori Tennis Team-Tc Assemini (3-3 all'andata) rinviato a domenica per maltempo.

