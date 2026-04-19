b1f, terzo ko di fila: pan alfieri nei guai 

Ora la Pan Alfieri è veramente nei pasticci. Nella decima giornata di ritorno della Serie B1 femminile di volley ha perso la terza partita consecutiva al tie break ed è scivolata al terzultimo posto. Sabato a Torino è stata battuta 3-2 dal Volley Parella (24-26, 27-25, 25-18, 21-25, 17-15), nel secondo set ha annullato cinque set point rimontando da -4 ma ha ceduto ai vantaggi. Nel quinto, fatale un malinteso tra Serra e Bashorun.

La Capo d’Orso Palau ha battuto 3-2 il Cus Torino (25-27, 27-25, 25-14, 21-25, 15-13), nel primo set è stata rimontata da +6. Decide il muro di Felappi.

In B2 femminile non si ferma la Phi Volley La Maddalena vittoriosa 3-0 a Viterbo (19-25, 21-25, 17-25), i playoff sono a un passo. Dopo sei stagioni lascia la B2 La Smeralda Ossi, la sconfitta con il Volleyrò Roma, 3-1, l’ha condannata alla matematica retrocessione. Segue così il Quadrifoglio Porto Torres, battuto 3-0 dal Volley Friends.

In Serie B maschile stavolta la rimonta della Vega Dolianova non è riuscita. Sotto due set, ha allungato la partita al tie break, ma è stata battuta 3-2 dall’Argos Sora.

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