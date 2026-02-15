VaiOnline
Volley.
16 febbraio 2026 alle 00:26

B1F, per il capo d’orso scivolone a chieri 

Si è fermata la rincorsa alla zona promozione del Capo d’Orso Palau. Nella seconda giornata di ritorno della serie B1 femminile è stata battuta 3-2 a Chieri dalla terzultima in classifica (25-16, 22.25, 25-18, 19-25, 16-14). Una sconfitta che potrebbe compromettere le ambizioni della squadra di Guidarini, ora a -6 dal 3° posto. Sempre all’inseguimento, in un equilibrato tie break Palau ha sbagliato l’attacco finale.

Non rende giustizia alla Pan Alfieri la sconfitta interna per 3-0 con la Florens Vigevano (23-25, 24-26, 22-25). Sempre avanti nei tre set, ha ceduto nelle fasi finali. Nel primo, dal 21-16 e 23-22 è stata rimontata. Nel secondo ha avuto un set point, nel terzo sul 20-18 ha subito un parziale di 6-0.

Serie B2 femminile

Non si ferma il cammino della Phi Volley La Maddalena. Ha battuto 3-0 il Volley Terracina (25-22, 25-17, 25-20) e mantiene il terzo posto, in piena zona playoff. Vittoria con autorità e mai in discussione, giusto una distrazione nel finale del primo set, da 24-17 a 24-22, chiuso dall’attacco di Pegorer. La Smeralda Ossi ha lottato due set poi ha ceduto 3-0 in casa al Viterbo. Con lo stesso risultato il Quadrifoglio Porto Torres è stato battuto dal Priverno.

Serie B maschile

Ha ripreso fiato la Vega Dolianova. Battendo 3-0 la Fenice Roma (25-12, 25-20, 25-21) ultima in classifica, la squadra di Locci ha compiuto un passo avanti in classifica verso una posizione che infonde maggiore sicurezza.

