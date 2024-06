B1F, in vetta le ragazze di monte urpinu 

Squadre sarde protagoniste del campionato nazionale di Serie B. Nel girone 1 di B1 maschile, il Tc Alghero resta imbattuto pareggiando 3-3 a Schio, ma scivola al secondo posto, alle spalle del Tc Rungg. Nel girone 2, la Torres vince 4-2 a Reggio Calabria, sui campi del Tc Pharaon.

Nel girone 3, le due squadre sarde impegnate oltre Tirreno tornano sull'Isola con una vittoria (gli olbiesi del Tc Terranova, in casa della capolista Ct Pontedera) e una sconfitta (il Tc Porto Torres, a Bari), entrambe per 4-2. Il Tc Cagliari non concede neanche un set ai milanesi del Quanta Club (6-0) e si conferma al terzo posto nel girone 5.

Nella B1 femminile, il poker esterno a Pesaro, sui campi del Tc Baratoff, vale per il Tc Cagliari la vetta della classifica con l'Ata Battisti. In B2 maschile, sconfitta 4-2 per il Poggio Forte Village sul cemento del Tennis Park di Calenzano (2-2 dopo i singolari).

Nel girone 3 di B2 femminile, sarde in vetta: il Ct Decimomannu (che ha riposato) e la Torres, che schianta 4-0 il Tennis Giuseppucci Macerata.

I risultati della Serie C

Playoff : Tc 70 Oristano-Tc Cagliari A 2-4, Tc A.Novelli La Maddalena-Tc Moneta 1-5. Playout : Tc Assemini-Tc Arzachena 5-1 e Easy Tennis Selargius-Tc Terranova A 2-4.



