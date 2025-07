B1F a Nordovest, per Dolianova rivali laziali in BM 

Il pianeta della serie B di volley ha preso forma con la pubblicazione dei gironi. La serie B1 e B2 femminile, e la B maschile schierano alla partenza 306 squadre, più due in attesa di ripescaggio. Numeri sostanzialmente in linea con quelli della scorsa stagione quando partirono in 305 dopo quattro rinunce. Nessuna sorpresa tra le squadre sarde, Alfieri Cagliari e Capo d’Orso Palau in B1, Garibaldi La Maddalena, La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres in B2 e Di Vega Dolianova in B maschile. Si parte l’11 e 12 ottobre, due soste prolungate per le feste natalizie e la Coppa Italia, un turno di stop per la Final Four della stessa Coppa, chiusura il 10 e 11 maggio.

Serie B1 femminile

La stagione anticipa la nuova formula del campionato, in vigore dal 2026, quando sarà istituita la serie A3, dove saliranno le prime tre di ognuno dei quattro gironi. Alfieri e Capo d’Orso nuovamente insieme, come nel 2017-18. Per l’Alfieri, acquisiti i diritti del Volley Altino Abruzzo, è un ritorno, Palau inizia la nona stagione consecutiva nel girone A. Squadre piemontesi e lombarde e una trasferta in Valle d’Aosta. Un girone tutto da definire, con la retrocessa Mondovì, sei squadre provenienti dalla B2 (promosse o per acquisizione diritti) e una, Cogne, dalla D.

Serie B2 femminile

Dopo la stagione nel girone lombardo, le squadre sarde tornano nel girone H, quello laziale. Se per Garibaldi, La Smeralda e la neopromossa Quadrifoglio l’aspetto logistico è meno favorevole, il livello tecnico è certamente più ragionevole ed equilibrato, almeno sulla carta. Fatto che potrebbe favorire il Garibaldi dopo un campionato a ridosso delle prime. Per il Quadrifoglio è una prima assoluta. «Trasferte laboriose», evidenzia coach Gianni Nuvoli, «per il resto parliamo per sentito dire». Si va da Roma e dintorni sino alle province di Latina e Viterbo.

Serie B maschile

Di Vega Dolianova nel girone H, che raggruppa formazioni romane e del circondario, quattro squadre campane di Napoli e Salerno, e un’escursione in Toscana, a Massa. «È un girone difficile che esprime un livello tecnico di alta qualità», è il commento del presidente Francesco Atzeni.

