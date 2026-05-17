B1, il tc cagliari maschile sbanca pontedera 

Giornata non facile per le squadre sarde impegnate in Serie B. Nella B1 maschile, bella vittoria per il Tc Cagliari, che sbanca Pontedera per 6-0, grazie alle vittorie in singolare di Noah Perfetti, Nicola Porcu, il greco Ioannis Xilas e Lorenzo Rocco e, in doppio di Xilas/Rocco e Porcu con Cristian Mostallino. Sconfitta con lo stesso risultato per il Tc Porto Torres a Bisceglie. B1 femminile in chiaroscuro per il Tc Cagliari, che con la squadra A batte 3-1 il Tc Lumezzane, grazie alle vittorie in singolare e in doppio di Eleonora Alvisi e Marcella Dessolis, mentre la squadra B cede 4-0 sui campi del Ct Lucca. La Torres vince 3-1 a Beinasco grazie a Stefania Bojica e Greta Petrillo in singolare, e alla romena con Carolina Cicu in doppio. Nella B2 maschile, vittoria romana per il Tc Cagliari, che batte 4-2 il Tc Parioli con i punti firmati da Samuele Porcu, Bruno Pujol Navarro, Marco Furlanetto e dal doppio composto dagli ultimi due. Sempre a Roma, il Tc Moneta pareggia 3-3 sui campi del Tennis Team Vianello, con Matteo Viola che vince il singolare e il doppio con Mathias Bourgue. Buona vittoria in singolare anche per Lorenzo Gallo. Finisce senza match conquistati la trasferta del Quattro Mori Tennis Team in casa del Ct Firenze. In B2 femminile, arriva una sconfitta per il Ct Decimomannu: 3-1 per il Ct Bari e unico punto ospite firmato da Francesca Mostallino.

In C si fa sul serio

Tc70 Oristano (5-1 sullo Sporting Ct Quartu) e Tc Alghero (4-2 sul Tc Terranova) fanno pesare il fattore campo e si aggiudicano le gare di andata dei playoff maschili di Serie C. Per i playout, vittorie in trasferta per Ct Decimomannu (4-2 a Macomer) e Easy Tennis (6-0 a Cagliari). Il titolo regionale femminile se lo giocheranno Quattro Mori Tennis Team (3-0 al Tc Cagliari A) e Alghero (3-1 sui campi dello Sporting Ct Quartu). Il Tc Porto Torres cala il poker vincente a Cagliari, mentre l'altro playout tra Tc Arzachena e Accademia Tennis scatterà domenica.

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