B1 femminile, il Tc Cagliari in finale con Pistoia o Torres 

Sono stati sorteggiati ieri i playoff e playout di Serie B di tennis a squadre. In B1 maschile, il Tc Cagliari attende nel turno decisivo dei playoff (ritorno a Monte Urpinu) la vincente di Tc Rungg-Tc Perugia, mentre il Tc Porto Torres è atteso dalla sfida-salvezza contro il Momy Sport Village (ritorno a Rivalta di Torino).

In B1 femminile, il Tc Cagliari A giocherà la finale contro la vincente tra Tc Pistoia e Torres. Nei playoff di B2 maschile, il Poggio Forte Village gioca contro il Ct Barletta (ritorno in Puglia) e nei playout sarà Tc Cagliari-Ct Civitanova (con andata nelle Marche), mentre nei playout di B2 femminile, è Ct Decimomannu-Tc Vicenza Rangers (ritorno in Veneto).

Tre sarde in C

Nel tabellone nazionale di C, sfide d'andata in trasferta per Tc70 Oristano (contro il Mutti & Bartolucci Tennis Clinic) e per il Tc Alghero maschili (Reale Circolo Canottieri Tevere Remo) e per le algheresi contro la Società Angiulli Bari. ( a.bu. )

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