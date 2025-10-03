B, Sennori cerca  il colpo a L’Aquila 

Fine settimana di pausa e riflessioni per la Confelici Cagliari, che nel weekend osserverà il suo turno di riposo nel campionato di B Interregionale. I rossoblù hanno voltato pagina dopo il -21 incassato sabato scorso al debutto contro l’Antoniana, e lavorano per farsi trovare pronti al debutto casalingo, previsto per sabato prossimo, al PalaPirastu, contro Benevento.

Chi scenderà regolarmente in campo, invece, è la Klass Sennori, che dopo lo stop interno nel turno inaugurale contro Marigliano, cerca riscatto domani (ore 16) nella trasferta in casa dell’Aquila.

«Sarà un test interessante», dice il capitano Enrico Merella, «giocare con una tifoseria che ti fischia contro non sarà semplice, ma servirà per adattarci alla categoria». I temi tattici non si discosteranno troppo da quelli dell’esordio contro Marigliano: «L’Aquila difende spesso a zona», osserva, «stiamo lavorando per attaccare in maniera efficace. Siamo motivati, sappiamo bene che nessuno ci regalerà nulla».

Intanto il campionato ha già subito uno scossone: Ferentino ha rinunciato alla partecipazione, lasciando liberi tutti i suoi tesserati (compreso l’ex esperino Spizzichini). In ogni giornata, dunque, saranno due le formazioni a osservare il turno di riposo.

Serie C

Seconda giornata per la Serie C. Oggi i primi 4 match: si parte alle 16, a Sassari, con Torres-Ozieri. Alle 17.30 il Carbonia sarà di scena al PalaSimula contro il Sant’Orsola, mentre alle 19 è in programma il derby quartese, con Ferrini e Antonianum che si affrontano al PalaSant’Elena. Alle 20, infine, l’Aurea Sassari riceve Nuoro. Domani (18, PalaEsperia) si chiude con Olimpia Cagliari-Calasetta. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA