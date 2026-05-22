VaiOnline
Basket.
23 maggio 2026 alle 00:09

B, per Sennori ultimo treno per salvarsi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ultima chiamata per la salvezza. La Klass Sennori scende in campo domani (18) al PalaMura di Porto Torres per il primo confronto della finale playout contro l’Antoniana. La serie, articolata al meglio delle tre partite, vale la permanenza in B Interregionale.
I favori del pronostico pendono dalla parte della squadra di coach Longano, che in regular season ha già battuto i campani sia in casa sia in trasferta. «Siamo pronti», dice l’esterno Federico Tola, «vogliamo partire forte sfruttando il supporto del pubblico».
Il duello sull’asse Sardegna-Campania si rinnova anche in C: domani (19) la Torres, campione regionale a sorpresa, farà visita alla Virtus Sarno nell’andata dello spareggio nazionale per la promozione.

A2 e B Femminile
Inizia da Fasano la rincorsa all’A2 Femminile della Mercede Alghero: questa sera (19.30) la formazione catalana sarà di scena in Puglia per l’andata del doppio confronto che mette in palio l’accesso alle finali nazionali.
Prime novità di mercato, intanto, in casa San Salvatore Selargius (A2): salutano il tecnico Maslarinos (di rientro in Grecia) e la capitana Silvia Ceccarelli, vicina alla Virtus Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Entusiasmo e gran tifo, è festa in tutta la città

Dal porto a Sant’Elia: appassionati in delirio tra maxischermi e vista sul campo di regata 
Riccardo Spignesi
Verso il voto

L’urna in montagna è una corsa a due tra Peddio e Littarru

Desulo contro l’incubo spopolamento scommette su turismo e artigianato 
Simone Loi
enti Locali

«Pnrr, serve un sostegno per i Comuni»

A Cagliari vertice tra il presidente Anci e i sindaci: «Più attenzione per le piccole realtà» 
Riccardo Spignesi
Intervista

Vannacci: «Vogliamo riportare l’Italia nella giusta direzione»

Il generale non boccia Meloni: «Ma i princìpi non sono negoziabili» 
Lorenzo Piras
Garlasco

La difesa di Sempio al contrattacco

Pronte le sei consulenze. Il legale di Stasi: «Cappa mi querela? Bella notizia» 