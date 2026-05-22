B, per Sennori ultimo treno per salvarsi 

Ultima chiamata per la salvezza. La Klass Sennori scende in campo domani (18) al PalaMura di Porto Torres per il primo confronto della finale playout contro l’Antoniana. La serie, articolata al meglio delle tre partite, vale la permanenza in B Interregionale.

I favori del pronostico pendono dalla parte della squadra di coach Longano, che in regular season ha già battuto i campani sia in casa sia in trasferta. «Siamo pronti», dice l’esterno Federico Tola, «vogliamo partire forte sfruttando il supporto del pubblico».

Il duello sull’asse Sardegna-Campania si rinnova anche in C: domani (19) la Torres, campione regionale a sorpresa, farà visita alla Virtus Sarno nell’andata dello spareggio nazionale per la promozione.

A2 e B Femminile

Inizia da Fasano la rincorsa all’A2 Femminile della Mercede Alghero: questa sera (19.30) la formazione catalana sarà di scena in Puglia per l’andata del doppio confronto che mette in palio l’accesso alle finali nazionali.

Prime novità di mercato, intanto, in casa San Salvatore Selargius (A2): salutano il tecnico Maslarinos (di rientro in Grecia) e la capitana Silvia Ceccarelli, vicina alla Virtus Cagliari.



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