B, l’Esperia ospita la Tiber Roma alle 17 

A caccia di riscatto. Esperia e Sennori tornano in campo nel campionato di Serie B Interregionale con lo stesso obiettivo: cancellare le ultime battute d’arresto.

Questo pomeriggio (17) tocca ai rossoblù, di scena al PalaPirastu contro la Tiber Roma. Reduce dal ko esterno in casa della San Paolo Ostiense, la squadra di coach Federico Manca vuole invertire la rotta. Dall’altra parte ci sarà un avversario di buon livello, capace di mettere in cascina due successi contro Caiazzo e Antoniana.

Domani (18) tocca invece alla Klass Sennori, che ospita a Sorso la Scandone Avellino. Nobile decaduta del panorama nazionale (una Coppa Italia in bacheca) gli irpini sono partiti con propositi di promozione, ma fin qui hanno avuto un andamento altalenante (2 vittorie e altrettante sconfitte). I romangini cercheranno il colpaccio per cancellare lo zero in classifica.

Serie C

Oggi torna in campo la Serie C Unica con il 4° turno d’andata: alle 17.30, a Sassari, si affrontano Dinamo e Sant’Orsola. Alle 18 Calasetta riceve la visita della Torres, mentre alle 19, a Nuoro, la Sirius se la vedrà con la Ferrini. Alle 20, infine, l’Olimpia Cagliari sarà di scena al PalaSimula contro l’Aurea Sassari. Domani (18.30) si chiude a Quartu con Antonianum-Carbonia.



