B, l’Esperia cerca conferme in casa 

A caccia di conferme. Dopo il vittorioso esordio di sabato scorso a Roma contro la San Paolo, l’Esperia cerca di presentarsi bene anche di fronte al pubblico di Monte Mixi questo pomeriggio (palla a due alle 17) contro la Stella Azzurra Viterbo.

Coach Manca dovrà probabilmente rinunciare ancora a Giordano e Potì, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo i rispettivi infortuni. Ma l’ottima prova del PalaSpano lascia comunque ben sperare i granata, guidati fin qui anche dalla solida regia di Cabriolu: «Affrontiamo una squadra rinnovata, che però ha mantenuto il suo solito stile di gioco basato sull’impatto fisico», fa sapere il play, «dovremo essere pazienti nel cercare i migliori vantaggi da attaccare contro la loro difesa».

La gara di oggi segnerà anche il debutto del nuovo sponsor Confelici Carni, azienda del settore alimentare che farà capolino sulle maglie della squadra e anche nella denominazione ufficiale.

Inizia la A2 Femminile

Dopo il rodaggio estivo scatta anche il campionato di Serie A2 Femminile. Esordio casalingo per la Nuova Icom Selargius, che oggi, alle 16, riceve la visita di Torino. «Mi aspetto un approccio aggressivo e la volontà di dettare il ritmo della gara», fa sapere il neo tecnico selargino Chimenti, «una vittoria sarebbe importante per consolidare il lavoro svolto fino a questo punto».

Debutto complicato al ritorno in A2, invece, per la Sardegna Marmi Cagliari, di scena questo pomeriggio in casa di Costa Masnaga, tra le grandi favorite per la lotta al vertice (ore 17). «La Virtus non partirà battuta», promette coach Staico, «abbiamo svolto un’ottima preparazione e siamo curiosi di metterci alla prova».



