B, capoterra piega un coriaceo ivrea 

Domenica perfetta per le due squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di rugby. In Serie B, l'Amatori Capoterra ha battuto 14-10 l'Ivrea, spezzando la striscia negativa. Al Comunale di Via Trento, dopo una meta trasformata dagli ospiti, i padroni di casa hanno pareggiato i conti con quella firmata da Nuhu Chibsa e trasformata da Carlo Stara. Piemontesi di nuovo avanti col piazzato che ha mandato le squadre al riposo sul 7-10, ma il Capoterra non ci sta e trova la meta vincente nella ripresa con Juan Cruz Pace e Stara la mette ancora tra i pali.

In A, vittoria casalinga anche per l'Amatori Alghero, che supera il Piacenza 30-28. Bella gara a Maria Pia, con Fausto Delli Carpini protagonista: per lui, tre piazzati e altrettante trasformazioni. Il primo tempo si è concluso sul 14-13 per Piacenza, con i padroni di casa che hanno limitato i danni con la meta di Massimo Fierro e i calci di Delli Carpini. Nella ripresa, ancora Fierro in meta, imitato poi da Guglielmo Delrio (doppia trasformazione di Delli Caprini). La meta piacentina trasformata al 78' ha dato pepe al finale. ( a. bu. )

