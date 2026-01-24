VaiOnline
Rugby.
25 gennaio 2026 alle 00:22

B, Capoterra a Genova 

Doppia trasferta per le squadre sarde che partecipano ai campionati nazionali di rugby. Per la nona giornata di Serie B, alle 15, l'Amatori Capoterra è chiamato a una piccola impresa sul campo della corazzata Cus Genova, capolista e fin qui sempre vincente col bonus. I capoterresi, terzi, arrivano dal 17-7 casalingo contro il Rho, mentre i liguri hanno sbancato 26-3 Ivrea. Occhi puntati anche su Sondrio, dove i padroni di casa, secondi con un punto sui giallorossi, ospitano l'Union Monferrato, a −1 dal XV di Garau e Ambus. In A, lunch match per l'Amatori Alghero, impegnata al Campo Crespi dell'Amatori&Union Milano. Algheresi quinti dopo il turno di riposo a +6 sui meneghini, settimi e reduci dal 30-15 subito a Lecco. ( a.bu. )

