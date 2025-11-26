Azzurro, verde, rosso E poi a Deauville il cielo si fece grigio 

«Tre pennellate davanti alla natura valgono più di due giorni di lavoro allo studio», disse Eugéne Bodin. L'attenzione al paesaggio dipinto en plein air è alla base della rivoluzione artistica dell'Impressionismo. Tutti conoscono i dipinti celebri del movimento artistico nato in Francia nella seconda metà dell'800, pochissimi ne conoscono lo sviluppo e gli artisti che come Bodin ne hanno anticipato l'evoluzione.

A questo rimedia l’eccellente mostra “Luce, Natura, Libertà. I pionieri del paesaggio: da Barbizon agli Impressionisti” che apre i battenti domani al Padiglione dell’Artigianato di Sassari e resterà aperta sino al primo febbraio del nuovo anno. Sono 66 dipinti quasi tutti inediti perché provenienti da collezioni private francesi e italiane. E come annunciato dalla Aurea Natur associazione culturale, che ha realizzato l'esposizione, questo è solo l'inizio. «L’obiettivo è riportare Sassari ai fasti che merita, al ruolo di capitale della cultura, e in progetto c'è già una nuova mostra che sarà addirittura un'anteprima mondiale», ha spiegato la presidente dell'associazione Caterina Berlinguer che insieme al curatore e critico d'arte Alberto Bertuzzi ha girato la Francia non solo per radunare le opere d'arte ma anche per visitare i paesaggi ritratti dagli artisti.

Il tema

Neppure l'elevata qualità di foto e immagini riescono a restituire la grandiosità di spiagge con mare tempestoso come in “Tempête à Sainte-Adresse” dipinto da un giovane Claude Monet nel 1857 o il cielo plumbeo della spiaggia di Deauville nel quadro di Henri Gervex o l'incanto della foresta attraversata da lame di luce nella tela di Théodore Rousseau. L’amore per la natura e la libertà ha anche un risvolto storico interessante. Proprio Rousseau, caposcuola di Barbizon (il luogo dove si radunarono gli artisti e che attrasse anche Monet e Renoir), si battè conto il disboscamento e ottenne nel 1848 l'istituzione della “Riserva artistica della selva di Fontainebleau”, il primo atto pubblico della Storia a protezione della natura.

Le sorprese

Fra i 31 artisti in esposizione ci sono Berthe Morisot, Troyon, Sisley, Renoir e Pissarro, ma anche pittori italiani: la “Donna seduta con ventaglio” di Giovanni Boldini sprigiona quella eleganza e lusso che erano per l’artista «come respirare»; la “Vita campestre” del siciliano Filippo Liard; “Il litorale presso l'Argentario” di Filippo Donnini. L’artista più vicino al ‘900 è Pierre Bonnard: “Vue à Le Cannet” ribalta i colori, azzurro in primo piano, cielo giallo-verde sullo sfondo. Un secolo e mezzo dopo la Rivoluzione Francese del quale fu testimone uno degli artisti in mostra: Jean Baptiste Isabey.

