Azzurro Donna, l’altra metà di Forza Italia 

«Le donne sono la colonna portante di Forza Italia. Non a caso nel nostro gruppo consiliare, su cinque rappresentanti, ci sono tre donne consigliere». Marco Tedde, segretario cittadino del partito di Berlusconi, ha presentato ieri mattina il nuovo movimento «che declina al femminile i valori liberali di Forza Italia». Si chiama azzurro Donna e, ad Alghero, è coordinato da Giovanna Caria. «Un movimento che mette al centro delle proprie idee e del proprio impegno l’individuo, – ha spiegato la responsabile - senza distinzione di genere, con una particolare attenzione alle elettrici moderate». All’iniziativa erano presenti anche la responsabile provinciale, Lina Bardino e l’ultimo acquisto del partito, la consigliera Nina Ansini: per entrambe Azzurro Donna può e deve lavorare nel cuore della comunità, nel mondo del lavoro, dell’economia, della famiglia, del welfare e della sanità. «Non è il solito movimento femminista, – è stato detto – perché daremo spazio a tutti». Tedde, nella sede di via Vittorio Veneto, ieri mattina ha chiamato a raccolta le donne azzurre, sottolineando come Forza Italia sia l’unico partito in Italia «che può vantarsi di avere un movimento femminile e che presta grande attenzione all’universo delle donne».(t.c.)

