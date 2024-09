Azzurrini in campo stasera in Norvegia 

Da San Marino alla Norvegia: oggi a Stavanger l'Italia Under 21 va a caccia di punti pesanti per la qualificazione all'Europeo del prossimo anno in Slovacchia. La Norvegia ha 3 punti in meno degli azzurrini ma ha una partita in più da giocare come l'Irlanda, che il 15 ottobre sarà ospite degli azzurrini a Trieste. «Ci aspetta un avversario totalmente diverso rispetto a San Marino - spiega il tecnico Carmine Nunziata nella conferenza stampa della vigilia - troveremo una squadra organizzata, con buoni giocatori: sarà una partita dura e difficile, da giocare come abbiamo fatto tutte le altre, con intensità, voglia e determinazione nel raggiungere un obiettivo per noi molto importante». Alle 18.30 (diretta su Rai 2), il tecnico degli azzurrini dovrà fare a meno di Prati e Fazzini che non sono partiti per la Norvegia, mentre ci sarà Baldanzi: il centrocampista della Roma era stato costretto a uscire contro San Marino per un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale. Un recupero importante, quello di Baldanzi, che all'andata segnò proprio contro i norvegesi e che - come gli altri - servirà in una partita cruciale per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo. «Dispiace aver perso due giocatori importanti - sottolinea Nunziata -, ma ce ne sono altri che se chiamati in causa sapranno fare bene. L'idea è quella di cambiare qualcosina, ma abbiamo ancora un allenamento a disposizione per valutare».

RIPRODUZIONE RISERVATA