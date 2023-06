Azzurrini, che brividi 

Svizzera 2

Italia 3

Svizzera Under 21 (4-1-4-1) : Saipi 7; Blum 5 (46’ Males 6.5), Stergiou 5, Burch 5.5 (86’ Vuilloz), Omeragic 5.5; Sohm 5.5; Imeri 6.5 (88’ Von Moss sv), Rieder 6, Jashari 5.5, Ndoye 6 (92’ Stojilkovic sv); Amdouni 6.5.

Italia Under 21 (3-5-2) : Carnesecchi 6.5; Okoli 5.5, Pirola 7 (71’ Lovato 6), Scalvini 6; Bellanova 6.5, Tonali 7, Rovella 6 (71’ Ricci 6), Bove 5.5, Parisi 7; Pellegri 6 (46’ Cancellieri 5.5, 92’ Cambiaghi sv), Gnonto 7 (71’ Colombo 6).

Arbitro : Al-Hakim.

Reti : 6’ Pirola (I), 11’ Gnonto (I), 45+4’ Parisi (E), 47’ Imeri (S), 52’ Amdouni (S).

Note : ammoniti Pellegri (I), Sohm (S), Blum (S).

CLUJ. Un primo tempo dominato, sei minuti iniziali della ripresa in tilt, e poi un lungo brivido sulla schiena. È tutto qui il 3-2 alla Svizzera con la quale l’Italia Under 21 si rimette in corsa per la qualificazione ai quarti degli Europei, dopo la sconfitta-beffa con la Francia. La nazionale di Nicolato, che ha chiuso il primo tempo avanti di tre gol e molti di più avrebbe potuto segnarne, ha però rischiato di rovinare tutto nel secondo: deve ringraziare la fortuna, tra sprechi svizzeri e decisioni dell’arbitro che, senza Var, ha sorvolato su due interventi più che dubbi di Bove in area.

Ora gli azzurrini dovranno battere la Norvegia. Nicolato spera che non pesino i due gol subiti e quelli non fatti, se dovesse contare la differenza reti in un finale a pari punti con le concorrenti alla qualificazione. Il tecnico azzurro è di parola e cambia tre uomini: nel 3-5-2 Parisi sostituisce Udogie come esterno sinistro, Bove per Ricci a centrocampo, in attacco c’è Gnonto al fianco di Pellegri. Gli azzurrini, costretti alla vittoria, partono forte. Il gol arriva subito: al 5’ Bellanova scappa a destra, crossa per Bove anticipato in angolo e la battuta dalla bandierina di Tonali trova il colpo di testa vincente di Pirola. Un’altra manciata di minuti ed ecco anche il 2-0: all’11’ azione replay, la velocità di Bellanova a destra è devastante e il suo cross sul secondo palo stavolta trova Gnonto, che schiaccia di testa e sulla risposta del portiere ribadisce in rete tra pancia e piede.

All’Italia basta aumentare un po’ la pressione offensiva: in pieno recupero il 3-0 è sfiorato due volte (cross di Bellanova, destro di Gnonto) ma al 4’ di recupero Blum buca clamorosamente il cross di Bellanova (sempre lui) e sottoporta Parisi insacca. Sembra tutto chiuso e invece no. Nei primi 6’ della ripresa la Svizzera riapre. Prima Imeri accorcia, poi Azmouni sfrutta l’insicurezza di Parisi e dentro l’area batte Carnesecchi. Il 3-2 manda in tilt l’Italia, nel gioco e nella testa. Vista la difesa, l’unica carta azzurra è l’attacco.

RIPRODUZIONE RISERVATA