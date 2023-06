Azzurrini beffati all’86’ 

Italia 0

Uruguay 1

Italia (4-3-1-2) : Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane (91’ Lipani); Casadei, Faticanti (46’ Zanotti), Prati; Baldanzi (91’ Pisilli); Pafundi (56’ Esposito), Ambrosino (56’ Montevago). Ct: Nunziata.

Uruguay (4-2-3-1) : Rodriguez; Chagas, Boselli, F. Gonzalez, Matturro; Garcia, Diaz; Rodriguez, Gonzalez, De Los Santos (91’ Sosa); Duarte (62’ Ferrari). Ct. Broli.

Arbitro : Glenn Nyberg (Svezia).

Rete : 86’ Rodriguez.

Note : ammoniti Guarino (I), Ambrosino (I), Prati (I).

Sfuma a poco meno di cinque minuti dal 90’ il sogno dell'Italia: l’Uruguay supera gli azzurrini 1-0 grazie alla rete di Rodriguez e vince il Mondiale Under 20. Grande la delusione per i ragazzi di Carmine Nunziata, protagonisti di un Mondiale di altissimo livello. Le lacrime al fischio finale sono la fotografia della delusione. Nonostante il capocannoniere del Mondiale, Cesare Casadei, autore di sette gol in sei partite, l’Italia non riesce a segnare contro la “Celeste”. E alla fine gli azzurrini vengono beffati a cinque minuti dalla fine. Il maxi recupero di 11 minuti non basta per trovare il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA