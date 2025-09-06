Azzurri, vincere fa bene  

Se il peggio è passato è forse presto da dire. Certo è che la vittoria con goleada dell'Italia di Gattuso di sicuro ha riportato il sorriso sui musi lunghi che si vedevano fino a qualche tempo fa: la strada verso i Mondiali del 2026 resta sempre in salita, ma qualche spiraglio si apre anche grazie alle reti segnate. E più di qualcuno ora torna a sperare che dopo due mancate qualificazioni alla coppa iridata (l'ultima apparizione azzurra è datata 24 giugno 2014 in Italia-Uruguay, passata agli annali molto per il morso di Luis Suarez a Chiellini) al nuovo ct riesca l'impresa.

Rianimati

Intanto in tv la nazionale ha tenuto incollati quasi sei milioni di telespettatori, che hanno gioito per un'Italia offensiva, che ha ritrovato gioco e gol con gli attaccanti in primo piano da Kean a Retegui e Raspadori, tutti protagonisti in campo a Bergamo nella cinquina contro gli estoni. Il 5-0 rianima la Nazionale presa in mano in piena emergenza dal campione del mondo 2006, finito a fare il ct e ora in missione speciale per rimediare alla sconfitta di giugno a Oslo che ha compromesso il cammino degli azzurri verso la coppa in America del prossimo anno. La cura, o meglio il metodo, Ringhio pare funzionare: grinta, coraggio e quella carica senza troppi fronzoli che Alessandro Bastoni - autore del quinto gol contro l'Estonia - ha spiegato così: «Gattuso ci ha dato un po' di ceffoni, ci servivano», le parole del difensore. Che lo stesso ct ha subito voluto chiarire, a scanso di equivoci che erano solo metaforici. «Non li ho mai dati a nessuno», ha detto Gattuso, prima di rientrare in piena notte a Coverciano. Dove il clima è cambiato, serenità, tenendo sempre i piedi per terra. Perché il traguardo non è vicino: l'Italia sale a 6 punti in classifica ma rimane sempre in terza posizione nel girone, dietro a Norvegia (12) e Israele (9), che però hanno giocato una partita in più.

Domani si gioca

«Un solo spirito, un solo obiettivo», ha ribadito sui social Giacomo Raspadori, anche in vista della sfida agli israeliani domani a Debrecen. Altra tappa fondamentale per fare punti e gol. «Sarà un match totalmente diverso», ha già detto Gattuso, che vuole tenere sulla corda i giocatori, «è giusto che sentano la pressione, sono due competizioni di fila che prendiamo mazzate nei denti. Ci stiamo giocando molto».

Al rientro da Bergamo giornata di defaticamento: molto video, per analizzare quanto di buono fatto con l'Estonia, ma soprattutto dove si deve migliorare. Nel pomeriggio attività in campo. Oggi dopo l'allenamento a Coverciano la partenza per l'Ungheria: Gattuso ha in mente solo un obiettivo. Riportare l'Italia al Mondiale che manca da troppo: la grinta, il coraggio e i metodi diretti sono il suo marchio di fabbrica. Gli azzurri si sono stretti intorno a lui per poter dire che sì, il peggio sembra davvero passato.

