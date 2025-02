Azzurri, una poltrona per due 

Cercare l’accordo non sarà semplice. Due mozioni, due liste, due candidati. L'auspicata sintesi fino a questo momento non c’è stata. A meno di un’intesa dell’ultim’ora Forza Italia arriverà divisa al congresso provinciale. Giorgio Murino, avvocato di Elini, la sua squadra l’ha resa trasparente: Angelo Cucca, Michele Moi, Monica Piras, Irene Falchi, Marco Piras, Francesco Olianas, Tonino Loi, Sandro Scudu, Valentino Lai, Alessandra Concheddu, Angelo Stochino, Piero Cannas. Il suo competitor Renato Pilia, avvocato di Lanusei, sceglie una linea attendistica. Ha presentato la lista senza svelare i nomi, ma lascia intendere: «la porta resta aperta al dialogo».

Condizionale

L’appello all’unità da parte del coordinatore regionale Pietro Pittalis sarebbe rimasto inascoltato e il condizionale è d’obbligo, a dodici ore dalla scadenza del termine per la presentazione. L’assise congressuale non è mai stata così importante da dieci anni a questa parte. Il movimento vive una fase di rinnovamento e crescita. Lo dice la campagna di tesseramento, andata oltre le 350 sottoscrizioni. Radici e volti nuovi, ad assecondare un trend consolidato. «Ci auguriamo che questo congresso rappresenti il primo passo per riportare Forza Italia ai livelli del passato», ha detto nei giorni scorsi Pittalis. Cosa accadrà sabato non è dato sapersi. La mozione Murino ha i numeri e basta guardare i nomi per rendersene conto. Da Angelo Cucca, dirigente senior, ex consigliere provinciale, ad Angelo Stochino, sindaco di Arzana, ex ras azzurro in Ogliastra, ultimo consigliere regionale eletto, passando per Pierino Cannas, ex sindaco di Villagrande, record man di preferenze in Ogliastra.

L’assemblea è convocata per le 10 al cinema Garibaldi. La prima parte sarà dedicata ai saluti istituzionali, dei partiti ospiti e dei sindacati, la seconda alle principali tematiche territoriali, crisi sanitaria, trasporti e infrastrutture. La terza alle elezioni del coordinatore e del direttivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA