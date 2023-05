Azzurri, un sogno mondiale 

Nella città delle favole, anche gli azzurri del triathlon vogliono poter sognare. E, come Rugantino, chiedono a Cagliari di “ nun fa’ la stupida ” oggi che le World Triathlon Championship Series ci tornano a distanza di sette mesi dalla prima, storica edizione italiana. Al Poetto non ci sarà il ponentino ma un maestrale leggero, il resto dovranno mettercelo gli atleti (58 uomini, 53 donne, secondo l’ultima start list) che saranno motivatissimi per la terza prova del circuito e non soltanto perché manca poco più di un anno a Parigi 2024 e bisogna rastrellare punti “olimpici”.

Le storie

Cagliari è magica per Alex Yee, il britannico che quest’anno ha già “bussato” ad Abu Dhabi il 3 marzo. Qui in World Cup finì contro un pilastro e si fece un mese di ospedale, al "Brotzu”, rischiando la paralisi. L’anno scorso è tornato, più forte dei crampi, per battere l’altro britannico Jonathan Brownlee (li accomuna l’argento olimpico) e completare il suo favoloso comeback . Il meno titolato dei fratelli Brownlee, da parte sua, in Sardegna ha già vinto (al Poetto e ad Arzachena, sempre in WTC) ed è addirittura immortalato in un murale a Decimoputzu. Poi c’è il campione olimpico Kristian Blummenfelt: la sua prima vittoria in World Cup l’ha colta nel 2016 al Molo Ichnusa, dove adesso c’è Luna Rossa e dove nel 2018 l’azzurro Delian Stateff regalò all’Italia un successo epocale (con Davide Uccellari 3°). Serve altro?

Parata di stelle

L’edizione 2023 del triathlon di Cagliari ha i protagonisti e le protagoniste adatti a raccontare nuove storie. Lo farà dalle 11, quando si tufferanno nelle acque del Poetto le donne per la prima delle due prove su distanza olimpica. Il percorso (1,5-38-10) prevede mare migliore per le ragazze (ma attenzione all’onda contraria al vento) e un tracciato ciclistico di 3,8 km nel quale la capacità di guidare la bici nelle tante curve può essere un’opportunità. Verena Steinhauser e Ilaria Zane (le due azzurre) proveranno a sorprendere. Dalle 15.15, Michele Sarzella (unico ad aver gareggiato quest’anno, anche se con piazzamenti modesti negli Emirati e in Giappone) e Gianluca Pozzatti lotteranno per rivivere l’incantesimo del 2022: nono e ottavo, rispettivamente. E Nicolò Strada può essere l’arma di riserva. Tra i favoriti, impossibile non mettere il portoghese Vasco Villaca, due podi sinora, leader delle Series, e francesi Dorian Coninx e l’iridato Leo Bergere. Diretta su RaiSport dalle 15.15.