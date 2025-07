Azzurri travolti: 45-0 

Stavolta la diga non ha tenuto. Nel secondo test match delle “Summer Series”, giocato al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth davanti a 44.282 spettatori, il Sudafrica campione del mondo ha travolto l’Italia 45-0 (24-0). Sette le mete messo a segno dagli Springboks, con Williams, Van der Merwe (2), Moodie, Marx, Mapimpi e Wessels. eppure la nazionale di casa ha giocato in inferiorità numerica dal 22' pt per l’espulsione definitiva di Wiese, colpevole di aver colpito alla testa Fischetti. Per gli azzurri del ct Gonzalo Quesada, battuti 42-24 a Pretoria la scorsa settimana, un passo indietro sotto molti punti di vista, nel terzo e ultimo impegno del tour estivo.

