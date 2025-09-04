Azzurri “traditi” da Scariolo 

Tutto secondo pronostico per l’Italbasket di Marco Spissu, che chiude il Gruppo C di Eurobasket con una netta vittoria 89-54 sulla cenerentola Cipro. Il quarto successo di fila, però, non basta per il primo posto nel girone. La vittoria (90-86) della Grecia sulla Spagna di Sergio Scariolo, consegna agli azzurri un ottavo di finale (domenica a Riga) contro la Slovenia della stella dei Lakers, Luka Doncic, terza nel Gruppo D. Scesa in campo con la canotta listata a lutto per la scomparsa di Giorgio Armani, patron del- l’Olimpia Milano, la squadra di Pozzecco ha controllato la sfida senza alcuno sforzo, approfittando dell’enorme vantaggio tecnico e fisico nei confronti dei modesti ciprioti.

Turnover

Privo di Niang, che deve recuperare dall’infortunio alla caviglia patito contro la Spagna, il ct ha ampliato le rotazioni, concedendo minuti ai giocatori finora meno impiegati e permettendo ai titolari di gestire le energie in vista della fase a eliminazione diretta. Ottima la risposta di Danilo Gallinari, tra i migliori con 12 punti e 3/7 dall’arco. In evidenza anche Simone Fontecchio, miglior realizzatore con 13 punti in 15 minuti, e Matteo Spagnolo, autore di 13 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Solido Momo Diouf, autore di una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi, mentre Spissu non ha avuto bisogno di forzare, limitandosi a 5 punti con un canestro a fil di sirena nel primo periodo.

Italia : Gallinari 12, Melli 3, Fon- tecchio 13, Thompson 4, Ricci 8, Spagnolo 13, Procida 8, Niang ne, Spissu 5, Diouf 12, Akele 8, Pajola 3. Allenatore Pozzecco

Cipro : Loizides, Simitzis 9, Pa- shialis 2, Michail 2, Iliadis 5, Chri- stodoulou 3, Jung 2, Giannaras, Koumis, Tigkas 15, Willis 10, Sty- lianou 5. Allenatore Livadiotes.

