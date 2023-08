Azzurri, test severi con serbi e greci Euro 25, rivali soft 

Turchia, Ungheria e Islanda sono le avversarie del girone di qualificazione agli Europei 2025. Basta non arrivare ultimi per disputare il campionato continentale. Impresa obiettivamente alla portata dell'Italia.

Ma le gare di qualificazione inizieranno a febbraio 2024, ora l'attenzione della nazionale è tutta rivolta alla preparazione ai Mondiali delle Filippine. La pattuglia azzurra ha raggiunto Atene per il tradizionale torneo dell'Acropolis. L'avversaria di stasera (ore 18.45) è la Serbia, in una sorta di revival del match ammirato l'estate scorsa per gli ottavi di finale di Eurobasket 2022. Si impose la selezione guidata da Pozzecco per 94-86 dopo una partita meravigliosa, uno spot per il basket. L'eroe di quel match però potrebbe non giocare oggi perché Marco Spissu (22 punti e 6 assist contro la Serbia) sta recuperando dal leggero infortunio a una caviglia nel torneo di Trento. Domani invece l'Italia affronterà la Grecia. Test quindi decisamente più severi di quelli affrontati nella Trentino basket Cup, dove gli azzurri hanno battuto la Turchia al supplementare e la Cina in scioltezza. E sarà probabilmente dopo queste due gare che coach Pozzecco deciderà quali sono i 12 giocatori da portare al Mondiale. La guardia Visconti ha già lasciato il ritiro. Gli altri candidati a restare fuori sembrano l'esterno Woldetensae e il lungo Severini, soprattutto dopo l'ottima prova di Caruso e Diouf contro la Cina.

Gli altri impegni

Dopo il torneo ellenico rientro in Italia perché domenica a Ravenna va in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia della carriera del capitano Gigi Datome. Il 17 agosto partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto la squadra del Poz affronta il Brasile (ore 9 italiane) e il 21 agosto l'avversaria è la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Il 25 agosto iniziano la Fiba World Cup e l'esordio è contro l'Angola nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da ben 55.000 posti. Nella seconda giornata gli azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana e infine match contro i padroni di casa delle Filippine.

