Azzurri senza paura, pari con la Francia 

Francia 1

Italia 1

Francia (4-3-3) : Maignan, Kalulu, Jacquet, Truffert, Upamecano, Cherki (30' st Camavinga), Da Cunha (42' st Lacroix), Rabiot, Olise, Doué (30' st Barcola), Dembélé. In panchina Restes, Butez, Koundé, Koné, Diouf, Yoro, Akliouche, Lepaul. Ct Zidane.

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi (35' st Doumbia), Tonali (18' st Barella), Fagioli (45' st Scamacca), Sebastiano Esposito (35' st D. Maldini), Pio Esposito (18' st Vergara), Kean. In panchina Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, Zoma, Di Lorenzo, Mancini. Ct Mancini.

Arbitro : Jesus Gil Manzano (Spa).

Reti : nel st 10' Olise, 23' Bastoni.

Note : ammoniti Fagioli, Kean, Vergara, Bastoni per gioco falloso. Espulso Upamecano al 40' st per doppia ammonizione Spettatori 70.118. Recupero 1' pt-3' st. Angoli 6-4.

Parigi. Mancini e Zidane, con parole diverse, lo avevano detto e ripetuto: Francia-Italia non è mai una partita come le altre. Il grande ritorno allo Stade de France di Zinedine Zidane alla guida dei Bleus contro la neonata Italia targata Mancini 2.0 non ha tradito le attese. Soprattutto, la squadra azzurra - arrivata all'1-1 con Bastoni dopo la gran punizione dell'1-0 di Olise - ha tenuto testa ai Bleus e ha di nuovo rovinato la festa a Zizou. La Francia è zeppa di campioni e reduce da tre mondiali senza Italia e con una vittoria, un secondo e un quarto posto, gli Azzurri l'hanno vista sempre in tv. L'Italia ha deluso all'esordio con il Belgio, si è riscattata con la Turchia quattro giorni dopo ed ha confermato a Saint Denise la sua crescita.

Compatti

Solida in difesa, dove Donnarumma ha salvato il risultato almeno 3 volte, ottima nei centrali, con Bastoni sugli scudi che si conferma goleador, flessibile e mai statica con i centrocampisti, in particolare Frattesi. L'attacco ha ritrovato gli strappi di Kean, che però ha sbagliato sotto porta. La dimostrazione che gli azzurri credono nello spartito del loro ct è che in 90' non hanno mai sprecato un pallone, ogni uscita dalla difesa è stato un potenziale contropiede. E le occasioni più limpide sono state azzurre.

Primo tempo

Nel primo tempo, il copione scritto da Mancini viene interpretato al meglio dagli esecutori in campo: difesa impeccabile, centrocampo che copre e riparte senza mai sprecare un pallone, attaccanti disponibili al sacrificio. Le due, uniche, grandi occasioni dei primi 45' sono per l'Italia: al 9', sulla destra parte Sebastiano Esposito, lancia Kayode che mette in area un pallone perfetto sul secondo palo per Kean che arriva e sorprende Kalulu. L'attaccante del Como, però, rovina tutto e a porta spalancata spara il pallone addosso a Maignan. Due mischie a 4' dalla fine della prima metà liberano a centro area Frattesi che, di destro, manda fuori di poco. Poi, è Kean che per un attimo esulta, ma il suo gol viene annullato per evidente fuorigioco. Si va al riposo con gli azzurri unici a recriminare. Ma al rientro in campo il copione impeccabile di Mancini non regge più la scena.

La ripresa

I Bleus cambiano subito passo, l'applicazione e la determinazione non bastano più: dopo 4' parata di Donnarumma che non trattiene un tiro di Doué, poi sulla ribattuta di Dembelé da due passi fa un vero miracolo. Francia incontenibile, Olise va via e tira, capitan Gigio si distende e gli nega il gol. Nulla può però, quando Olise va a battere una punizione per fallo di Fagioli (ammonito) su Cherki. Il sinistro dell'attaccante del Bayern è perfetto, incrocio lontanissimo da Donnarumma e vantaggio Bleus. L'Italia annaspa, la Francia sembra padrona della situazione, Mancini cambia Pio Esposito e Fagioli con Vergara e Barella, ma il match sembra sempre in salita. Fino al 68', quando, dopo essersi riaffacciata nella meta campo avversaria pressando i difensori Bleus, l'Italia pareggia: grave peccato di presunzione della Francia in disimpegno, Da Cunha si addormenta e Bastoni arriva come un bolide sulla tre quarti, gli ruba palla, avanza e batte Maignan. Un minuto dopo di nuovo strepitoso Donnarumma su Rabiot. La partita finisce con gli azzurri che potrebbero segnare ancora, soprattutto quando Upamecano lascia i suoi in 10 per un fallo su Kean. Ma 1-1 è il risultato più giusto, anche perché un altro miracolo di Donnarumma salva il risultato. Gli azzurri si confermano sulla strada giusta.

Il girone

Nell’altra sfida il Belgio ha sconfitto la Turchia, che lunedì alle 20.45 affronta l’Italia a Bologna, per 3-0. In classifica guida la Francia con 7 punti, seguono Belgio e Italia con 4, chiude la Turchia a 0.

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