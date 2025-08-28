Azzurri sconfitti Con la Grecia poco precisi al tiro 

Grecia 76

Italia 55

Grecia : Dorsey 6, Larentzakis 3, Toliopoulos 8, Sloukas 9, Kalaitzakis, Papanikolaou 3, Katsivelis, Samodurov ne, G. Antetokounmpo 31, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo 6, Mitoglou 9. Allenatore Spanoulis.

Italia : Gallinari 8, Melli 15, Fontecchio 4, Thompson 3, Ricci 5, Spagnolo 10, Procida ne, Niang 11, Spissu, Diouf 4, Akele ne, Pajola 6. Allenatore Pozzecco.

Parziali : 22-12; 36-32; 56-45



Poco brillante nel gioco e imprecisa al tiro. Inizia in salita il percorso dell’Italbasket all’Europeo. Nella prima giornata del Gruppo C, a Limassol, gli azzurri hanno ceduto alla Grecia, trascinata dalla sua stella più attesa: Giannis Antetokounmpo, immarcabile con 31 punti e 7 rimbalzi. La stella dei Milwaukee Bucks ha fatto la differenza in una partita in cui la squadra di Spanoulis ha avuto il merito di restare compatta nei momenti di difficoltà. L’Italia ha faticato sin dall’avvio a trovare fluidità offensiva. Nel primo tempo ci ha pensato Melli a tenere in linea di galleggiamento gli a, al riposo sotto di 4 lunghezze. Ma al rientro la forbice si è allargata, complici percentuali da brivido nel tiro da fuori (7/23 complessivo). È mancato soprattutto Fontecchio, bloccato dalla difesa greca e tradito da una serata storta al tiro (4/11). Pozzecco ha trovato qualche segnale incoraggiante nel finale grazie all’impatto dei giovani Niang e Spagnolo. Per l’Italia, dunque, un debutto amaro che conferma la necessità di alzare subito il livello per restare aggrappata all’obiettivo qualificazione. Domani (ore 14) contro la Georgia servirà una prestazione ben più consistente.

Le altre gare

Inizio deludente per i campioni d’Europa in carica della Spagna, spazzati via a sorpresa dalla Georgia (83-69). Sempre nel Gruppo C, tutto semplice per la Bosnia contro i padroni di casa di Cipro (91-64). Nel Gruppo D, invece, vincono Francia, Israele e Polonia, rispettivamente contro Belgio, Islanda e Slovenia.



