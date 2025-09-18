Azzurri, riscatto mondiale 

Manila. L'Italvolley non fallisce il match contro l'Ucraina e grazie a un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) si regala l'accesso agli ottavi di finale, dove domenica affronterà l'Argentina, prima nella pool C. Mentre il mondiale di pallavolo consegna eliminazioni eccellenti, come quelle della Francia campione olimpica proprio per mano dell'Argentina, o del titolato Brasile, l'Italia di Fefè De Giorgi, campione in carica, dopo il passo falso contro il Belgio, si riscatta con l'Ucraina e non fallisce il passaggio agli ottavi.

La partita

Una partita non proprio brillante quella degli azzurri, soprattutto nella prima parte, ma nella quale Giannelli e compagni sono riusciti a ritrovarsi e a centrare l'obiettivo grazie alle prestazioni, tra gli altri di Michieletto che guida l'Italia alla vittoria con 13 punti, seguito dagli 11 a testa di Romanò e Bottolo. «Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo», le parole del ct, «ci siamo arrivati con una gara di anticipo rispetto alle altre squadre ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti perché si è trattato di un test importante anche dal punto di vista mentale; siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi. L'inizio è stato un po' nervoso, ma poi le cose sono migliorate. Noi abbiamo tenuto nei momenti di difficoltà e poi grazie alla fase break abbiamo ottenuto ciò che volevamo; i ragazzi poi sono stati in campo con attenzione e questo gli ha permesso di fare loro i momenti decisivi del match». Domenica (ore 9.30) c’è l’Argentina, chi vince trova Belgio o Finlandia: «È una squadra molto forte, ma noi siamo qui per questo quindi abbiamo vogliamo di giocarcela fino in fondo», dice capitan Simone Giannelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA