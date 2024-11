Azzurri, rimonta contro la georgia 

Genova. L’Italrugby soffre, va sotto, poi rimonta e batte la Georgia a Genova nel secondo dei test match invernali. Finisce 20-17 ma all’intervallo i georgiani erano avanti 17-6 con due mete realizzate perforando come il burro la difesa italiana. Tabutsadze al 22’ risponde al vantaggio azzurro con piazzato di Paolo Garbisi. il cui bis al 31’ trova pronta replica nel calcio di Matkava. Poi arriva la seconda meta ospite, firmata da Lobzhanidze dopo una stupenda azione in verticale.

Nella ripresa l’Italia preme, la difesa georgiana fatica e si rifugia in scorrettezze che fruttano la meta tecnica italiana all’8° (13-17) e dieci minuti dopo quella di Fusco che, trasformata da Garbisi, fissa il punteggio sul 20-17. Italia in pieno controllo sino alla fine ma sabato a Torino contro gli All Blacks agli uomini di Quesada servirà molto di più per non essere travolti.

