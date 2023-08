Azzurri quarti, sfuma la salita in prima fascia 

La Nazionale italiana di hockey su prato maschile ha concluso al quarto posto l’Eurohockey Championship II. A Dublino, dopo una settimana di gare concluse domenica scorsa, gli azzurri sono stati sconfitti in semifinale dall’Ucraina agli shoot out. L’accesso alla finale avrebbe significato la promozione nella prima fascia continentale. Tra i punti fermi della nazionale allenata dall’olandese Gilles Van Hesteren, c’è Davide Giuliani, 22 anni, cagliaritano dell’Amsicora, tra gli artefici della recente sofferta salvezza nella serie A Élite. Giuliani è stato protagonista nelle tre partite del girone iniziale, concluso con tre vittorie. La partita con la Scozia, vinta 3-2, l’ha sbloccata dopo un minuto con una rete su azione. Sfortunata la semifinale con l’Ucraina, conclusa 3-3 con le reti degli “italiani” Paziuk (ex compagno di squadra di Giuliani) e Koshelenko (ex Uras, oggi a Bra). Agli shoot out gli ucraini hanno vinto 4-3. Dello staff tecnico azzurro fa parte Stefano Tocco, coach della Juvenilia Uras. Contemporaneamente, sempre a Dublino, si è radunata la Nazionale femminile, con Candela Carosso (Amsicora) e Federica Carta, cagliaritana ex amsicorina, oggi in Spagna nella Real Sociedad.

Marco Capponi

