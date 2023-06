Azzurri, missione Nations  

Lo sbarco all’aeroporto di Elmas ieri sera, con alcuni tifosi che si sono avvicinati per vedere i giocatori e chiedere autografi e selfie, poi venerdì la partenza per Roma. Nel mezzo, cinque giorni da trascorrere con le famiglie al Forte Village di Santa Margherita di Pula, periodo di recupero delle energie dopo gli impegni di una lunga stagione prima di indossare nuovamente scarpe e divisa e concentrarsi sull’ultimo appuntamento dell’anno: la Nations League in programma in Olanda dal 14 al 18 giugno. L’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini ha conquistato la semifinale del torneo e scenderà in campo il 15 per sfidare la Spagna: dovesse vincere, per conquistare il trofeo sfiderà una tra Croazia e padroni di casa, altrimenti disputerà la finale per il terzo posto.

L’amichevole ad Assemini

Come alla vigilia dell’Europeo 2020, nei cinque giorni in Sardegna i calciatori si alleneranno la mattina sul campo all’interno della struttura alberghiera per poi giocare venerdì alle 10 ad Asseminello l’amichevole con la Primavera del Cagliari, confronto utile a preparare la fase finale del torneo. Il ct ha pre convocato 26 giocatori: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret e Guglielmo Vicario (portieri); Federico Baschirotto, Leonardo Bonucci, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Florenzi, Federico Gatti, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi (difensori); Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho, Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti, Nicolò Zaniolo (centrocampisti); Domenico Berardi, Federico Chiesa, Wilfried Gnonto, Ciro Immobile, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Mattia Zaccagni (attaccanti). Mancano i calciatori “papabili” di Inter e Fiorentina, impegnati nelle finali di Champions (sabato) e Conference League (domani). Tra loro il nerazzurro Nicolò Barella, nato nel capoluogo sardo e cresciuto nelle giovanili rossoblù prima di spiccare il volo: oggi è uno dei centrocampisti più forti in Serie A e non solo.

Gianluca Vialli

Ieri mattina intanto Mancini e Gabriele Gravina, presidente della Figc, hanno intitolato a Gianluca Vialli il campo 3 del centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma. «È stato un grandissimo calciatore e un vero uomo», ha detto il ct, amico ed ex compagno d’attacco del centravanti scomparso di recente nella Sampdoria anni Novanta, «ci ha lasciati fisicamente ma sarà sempre con noi». All’idea iniziale sono state date gambe grazie «a Giovanni Malagò», ha sottolineato Gravina ringraziando il presidente del Coni, «i ragazzi si stringono intorno a Gianluca: è ancora con noi e lo sarà sempre».

