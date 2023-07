azzurri, manca solo il record fiorettisti beffati da hong kong 

È mancata la ciliegina sulla torta, la medaglia del record di sempre per l’Italia che chiude i mondiali di Milano a quota dieci. Nell’ultima gara, il fioretto a squadre maschile, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini sono andati ko nei quarti contro Hong Kong per 45-40, in una sfida terminata tra le polemiche e i fischi del pubblico per la plateale esultanza di Cheung Ka Long, che ha scatenato in particolare la reazione di Macchi, trattenuto dai compagni. L'Italia chiude la competizione con quattro ori (mai così tanti dal 2018), quattro argenti e due bronzi. Nell’altra prova di ieri, la sciabola femminile, ha chiuso quarta l'Ucraina di Olga Kharlan, l’atleta squalificata per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova e poi riammessa.

Soddisfatta la Fis

«Al termine di questo Mondiale la nostra federazione può dire "missione compiuta”. Abbiamo onorato questa gara a livello sportivo, ma i numeri parlano anche della grande riuscita di questo grande evento», esulta il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. «È stata una scommessa vinta, il comitato organizzatore ha fatto un grande lavoro e credo che oltre a vincere la diffidenza abbia risposto in pieno alle aspettative che la federazione internazionale non ha mai nascosto fossero molto alte. Una riuscita complessiva testimoniata dai numeri (si parla di oltre 40mila spettatori con soldout in tutti e 9 i giorni di gara, ndr ) e dall'audience, oltre che dagli sforzi fatti per promuovere la scherma. Credo che tutto questo ci debba rendere orgogliosi», ha concluso.

