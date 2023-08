azzurri, la corsa comincia col Belgio 

Divertirsi e far divertire. È l'obiettivo immediato dell'Italia del volley che comincia a Bologna il suo cammino all'Europeo, e nello schivare il ruolo di favorita per la vittoria finale, sa che al di là delle scaramanzie, «la pallavolo è un sport preciso: chi gioca meglio, vince», per dirla con Fefè De Giorgi. Dunque, il compito degli azzurri campioni in carica non è confermare o smentire pronostici, ma tornare a esprimere il miglior volley d'Europa. A cominciare da oggi, alle 21.15, contro il Belgio a conduzione italiana (il ct è Emanuele Zanini), col quale i precedenti parlano di 32 vittorie azzurre e 9 dei belgi. «Favoriti? Non mi aspetto niente dalle competizioni», le parole di Simone Giannelli, due anni fa in Polonia miglior giocatore dell'Europeo, «cerco di pensare alle cose da fare bene, sono contento di giocare questo Europeo in Italia ma quello che conterà è quello che facciamo in campo. Stiamo lavorando per divertirci e far divertire. Il passato è passato». «Arriviamo a questo Europeo con i titoli conquistati negli ultimi due anni e la consapevolezza di essere un gruppo competitivo, ma senza alcun vantaggio per quanto fatto nel passato: dovremo entrare in campo e guadagnarci tutto», ha concluso il ct.

Nel girone azzurro anche Svizzera, Serbia, Germania, Estonia.

Domani Orro & C.

Domani intanto tornano in campo nell’Europeo femminile le azzurre di Davide Mazzanti affronteranno a Firenze (ore 21.15) la Francia nei quarti di finale. In palio un posto nella Final 4 di Bruxelles. Ai Mondiali Under 21, in Messico, l’Italia ha perso 3-2 in finale con la Cina e conquistato un bellissimo argento da dedicare alla memoria di Julia Ituma, l’Under 18 azzurra scomparsa ad aprile in Turchia.

