30 agosto 2025 alle 00:16

Azzurri in campo contro la Georgia 

Secondo impegno all’Europeo per l’Italbasket di Marco Spissu, che questo pomeriggio (palla a due alle 14, diretta Rai, Sky e Dazn) tornerà in campo alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol contro la Georgia. Dopo il passo falso al debutto contro la Grecia, gli Azzurri hanno bisogno di sbloccarsi per non complicare troppo i piani in ottica passaggio del turno. Di fronte, però, ci sarà una formazione in fiducia grazie al gran successo ottenuto all’esordio contro i campioni in carica della Spagna (83-69 il finale).
Squadra fisica e combattiva, la Georgia può contare su un reparto lunghi di prim’ordine nel quale spiccano Sandro Mamukelashvili e Goga Bitadze, protagonisti nell’Nba rispettivamente con le canotte di Toronto Raptors e Orlando Magic. Altro punto di forza della squadra guidata dall’esperto tecnico serbo Dzikic è l’ala Toko Shengelia, scudettato nell’ultima stagione con la Virtus Bologna.
Il ct Pozzecco andrà a caccia di progressi rispetto alla prestazione di giovedì contro la Grecia, soprattutto in termini di percentuali al tiro (appena 35% dal campo). Sotto osservazione, in particolare, il leader tecnico Simone Fontecchio, deludente nella prima uscita con appena 1/11 al tiro. Si attendono conferme, invece, dai giovani Niang e Spagnolo, tra i più brillanti nel match d’esordio.
«La sconfitta contro la Grecia è stata un peccato», ha dichiarato l’ala Fontecchio, «una serata storta al tiro può capitare ed è successo a me: nessun dramma e nessun problema. Siamo sereni e per fortuna torniamo subito in campo. La Georgia è una squadra ostica e molto fisica. Sarà una battaglia sportiva, ma ci siamo preparati e ci faremo trovare pronti».

