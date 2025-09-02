Azzurri di cuore, la Spagna ko 

Italia 67

Spagna 63

Italia : Gallinari 2, Melli, Fontecchio 8, Thompson 7, Ricci 11, Spagnolo 3, Procida 3, Niang 10, Spissu 7, Diouf 14, Akele ne, Pajola 2. Allenatore Pozzecco.

Spagna : Puerto 9, De Larrea 15, Pradilla 2, Saint-Supery 7, Lopez-Arostegui, Aldama 19, Brizuela 7, W. Hernangomez 1, Yusta 2, J. Hernangomez, Parra 1, Sima ne. Allenatore Scariolo.

Parziali : 10-18; 30-36; 49-47.



Una vittoria tutta nervi e carattere. L’Italbasket centra il terzo successo superando la Spagna a Limassol e aggancia la Grecia in vetta al Girone C. La serata non era iniziata bene: 13-0 di parziale negativo e primo canestro dopo oltre 7 minuti. A scuotere gli azzurri ci ha pensato ancora una volta Saliou Niang (doppia-doppia da 10 punti e 10 rimbalzi), la cui energia ha permesso di rimettere in carreggiata la squadra, poi brava a ritrovare equilibrio e certezze fino a imporsi in una sfida dura e spigolosa. Decisivo nel finale anche Marco Spissu, glaciale dalla lunetta e nella gestione dei possessi chiave. Unica nota stonata, l’uscita di scena anticipata di Niang nell’ultimo quarto per un infortunio alla caviglia.

Con il pass già in tasca per gli ottavi, l’Italia punta ora al primato del girone: per riuscirci servirà battere Cipro nell’ultima gara della prima fase (domani alle 17.15) e sperare nel contemporaneo successo della Spagna sulla Grecia.

La cronaca

Avvio durissimo: la difesa spagnola è aggressiva, l’Italia resta a secco per lunghi minuti e subisce un parziale di 13-0. Come spesso accaduto in questo Europeo, a rianimare la squadra è Niang: energia, atletismo e giocate di carattere che scuotono i compagni e riportano gli azzurri in carreggiata fino al -6 che fa calare il sipario sul primo tempo.

La ripresa conferma l’equilibrio. La Spagna prova a sfruttare la propria solidità difensiva, ma i falli di Willy Hernangomez aprono spazio a Diouf, puntuale vicino al ferro. Scariolo ricorre alla zona ma Pozzecco risponde con Procida: l’esordiente non trema e dall’arco firma la parità a quota 47. L’inerzia gira definitivamente grazie a Niang, protagonista su entrambi i lati del campo e decisivo nel firmare il primo vantaggio azzurro alla fine del terzo quarto (49-47).

Nell’ultima frazione Spissu sale in cattedra: tripla del +5, regia lucida e sangue freddo. Si vola nonostante l’uscita di Niang per un infortunio alla caviglia che gela lo staff azzurro. L’Italia soffre ma resiste e negli ultimi 30” Spissu chiude i conti con un glaciale 4/4 dalla lunetta, un successo di enorme peso specifico.



