Azzurri, che colpaccio a Parigi 

Francia 1

Italia 3

Francia (4-2-3-1) : Maignan, Clauss (32' st Koundé), Konatè, Saliba, Theo Hernandez, Kantè (32' st Zaire-Emery) Y. Fofana (13' st Koné), Griezmann (32' st Thuram), Olise (13' st Dembelé), Barcola, Mbappé. In panchina Samba, Areola, Digne, Upamecano, Guendouzi, Kolo Muani. All. Deschamps.

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori (26' st Buongiorno), Cambiaso, Frattesi (17' st Udogie), Ricci, Tonali, Dimarco (36' st Brescianini), Pellegrini (1' st Raspadori), Retegui (36' st Kean). Vicario, Meret, Okoli, Gatti, Bellanova, Fagioli, Zaccagni. All. Spalletti.

Arbitro : Schaerer (Svizzera).

Reti : nel pt 1' Barcola, 30' Dimarco; nel st 6' Frattesi, 29' Raspadori.

Note : angoli 5-2 per l'Italia, recupero 0' e 5', ammoniti Retegui, Koné. Spettatori 47.000.

Parigi . Un'Italia finalmente convincente, un'impresa contro i nemici dell'ultimo quarto di secolo: gli azzurri ribaltano al Parco dei Principi nella prima di Nations una Francia che li aveva quasi presi in giro con un gol di Barcola dopo soli 14 secondi, rievocando i fantasmi dell'Europeo disastroso. Sembrava una passeggiata in Bleus, invece l'Italia ha vinto e non si è squagliata nella tiepida serata parigina nonostante il clamoroso svarione di Di Lorenzo. Ha cominciato a macinare gioco, Ricci in mezzo al campo, Tonali e Frattesi pilastri accanto a lui, ottimi Calafiori e Bastoni, buoni Pellegrini e Cambiaso, generoso Retegui. Non è una partita che di colpo cambia i valori in campo, ma non è neppure un semplice inizio col passo giusto: una lezione a Deschamps e Mbappé, travolti davanti ai loro tifosi, è qualcosa di molto più significativo.

Incubo

Sono trascorsi solo 14 secondi, gli azzurri stanno giocando la loro prima palla tra i fischi di prammatica dello stadio. Un'esitazione fatale di Di Lorenzo, che riporta ai momenti più infelici degli Europei, apre la strada a Barcola, l'idolo di casa. Ha la scelta di servire qualche compagno o provarci, propende per il diagonale di destro sul quale Donnarumma non può fare niente. Un inizio da mani nei capelli per l'Italia, da festa a sorpresa per i Bleus di Deschamps, che legano la loro impresa ad un record: il gol più veloce nella storia della nazionale francese. L'Italia non si scoraggia ma i primi 10' fanno tremare le gambe ad ogni ripartenza francese, soprattutto con Mbappé che imperversa sulla fascia di un frastornato Di Lorenzo.

Riscatto

Al 6' il segnale che l'Italia non si arrende: iniziativa di Pellegrini, da Cambiaso la palla arriva in area dove Frattesi di testa la stampa sulla traversa. La Francia continua a cercare il raddoppio, Donnarumma para su Mbappé ma dopo un quarto d'ora il ritmo si abbassa e l'Italia comincia a ragionare con il 3-5-1-1 messo in campo da Spalletti, Pellegrini preferito a Raspadori sotto punta, dietro a Retegui. A tratti gli azzurri giocano meglio degli avversari. Retegui suona la carica al 26', con un tiro debole che fa però sporcare i guanti a Maignan. Passano 4' e arriva il capolavoro di Di Marco, che scambia con Tonali senza far toccare terra al pallone e spara dalla sinistra dell'area sul palo opposto: pareggio e gara riaperta. L'Italia si sente finalmente protagonista e non teme più i francesi.

Nel secondo tempo al 6' il gol di Frattesi, che nasce da un erroraccio di Fofana, il migliore dei suoi. Retegui serve l'accorrente Frattesi che ribalta i francesi. Francia salvata al 14' da Maignan su testa di Frattesi, i Bleus premono, Kanté e Dembelé entrano duro, ma 1' prima della mezz'ora la chiude Raspadori su un centro di Udogie, neoentrato, che si era involato sulla sinistra. Anche stavolta, tutto troppo veloce per i Bleus, che sono riusciti a rubare il tempo agli azzurri solo per 14". La nuova nazionale ha voltato pagina, come voleva Spalletti. Il ct ha superato la sua "bruttissima" estate, avviandosi verso un bellissimo autunno.

