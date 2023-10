azzurri battuti dal brasile: niente pass per le olimpiadi 

Rio de Janeiro. Nulla da fare per l’Italvolley che, sconfitta al Maracanazinho dai padroni di casa del Brasile, dovrà affidarsi al ranking per ottenere il pass per partecipare alle Olimpiadi di Paridi. Per qualificarsi, gli azzurri, sconfitti al tie-break (23-25, 25-23, 25-15, 17-25, 11-15), avrebbero dovuto sperare in un miracolo: non solo dovevano battere i verdeoro ma sarebbe stato necessario un (improbabile) successo dell’Iran su Cuba.

Definito, dunque, il quadro delle qualificate: al torneo parigino prenderanno parte, oltre alla Francia, nazione ospitante, la Germania, gli Stati Uniti, il Giappone, la Polonia, il Canada e lo stesso Brasile. Una sconfitta che, comunque, la partecipazione della squadra di Fefé De Giorgi alle Olimpiadi. Sono ancora disponibili altri cinque posti per la manifestazione parigina: uno certamente, in base al criterio della rappresentanza continentale, sarà occupato da una nazionale africana (probabilmente l’Egitto). Gli altri, appunto, verranno assegnati in base al ranking.

E gli azzurri hanno ottime possibilità di ottenere il passaporto: attualmente occupano il terzo posto della classifica mondiale, preceduti da Polonia e Stati Uniti che hanno già ottenuto la qualificazione. Al termine della prossima Nation League, in programma per il prossimo anno, saranno selezionate le prime cinque del ranking mondiale. In questo momento, tra quelle attualmente escluse, ci sono l’Argentina al settimo posto e la Slovenia all’ottavo.

