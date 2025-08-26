Azzurri, a voi Ora tocca al Poz dire chi sta fuori  

Il conto alla rovescia è scattato. A Limassol, l’Italbasket affina gli ultimi dettagli della preparazione in vista dell’esordio a EuroBasket 2025, fissato per domani alle 20.30 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, tra le grandi favorite al titolo.

Resta da definire l’ultimo taglio per la lista dei dodici, con Riccardo Rossato, esterno di Trapani, indiziato a lasciare il gruppo. Per il resto, Gianmarco Pozzecco punta su un mix di gioventù ed esperienza: il talento di Fontecchio, la solidità di Melli e l’intraprendenza del sassarese Spissu, al suo secondo Europeo. Più incerta la posizione di Gallinari, arrivato in ritardo dopo l’avventura portoricana e rimasto a sedere nelle ultime amichevoli perse con Lettonia e Grecia.

La squadra ellenica, guidata da Vassilis Spanoulis, leggenda da giocatore e oggi tecnico capace di incidere anche in Eurolega con il Monaco, rappresenta subito un banco di prova severo. Ma l’Italia vuole partire con coraggio, consapevole che nel Gruppo C dovrà vedersela anche con Georgia, Bosnia, Spagna e i padroni di casa di Cipro. L’obiettivo è chiudere tra le prime quattro per proseguire nella fase a eliminazione diretta, evitando incroci proibitivi.

La vigilia è accompagnata da fiducia: l’estate azzurra ha già regalato emozioni forti con il bronzo europeo della Nazionale femminile e l’oro continentale dell’Under 20 maschile. Ora tocca ai ragazzi di Pozzecco provare a riportare sul podio una selezione che attende una medaglia da 22 anni.



