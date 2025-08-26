VaiOnline
Eurobasket
27 agosto 2025 alle 00:37

Azzurri, a voi Ora tocca al Poz dire chi sta fuori  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il conto alla rovescia è scattato. A Limassol, l’Italbasket affina gli ultimi dettagli della preparazione in vista dell’esordio a EuroBasket 2025, fissato per domani alle 20.30 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, tra le grandi favorite al titolo.
Resta da definire l’ultimo taglio per la lista dei dodici, con Riccardo Rossato, esterno di Trapani, indiziato a lasciare il gruppo. Per il resto, Gianmarco Pozzecco punta su un mix di gioventù ed esperienza: il talento di Fontecchio, la solidità di Melli e l’intraprendenza del sassarese Spissu, al suo secondo Europeo. Più incerta la posizione di Gallinari, arrivato in ritardo dopo l’avventura portoricana e rimasto a sedere nelle ultime amichevoli perse con Lettonia e Grecia.
La squadra ellenica, guidata da Vassilis Spanoulis, leggenda da giocatore e oggi tecnico capace di incidere anche in Eurolega con il Monaco, rappresenta subito un banco di prova severo. Ma l’Italia vuole partire con coraggio, consapevole che nel Gruppo C dovrà vedersela anche con Georgia, Bosnia, Spagna e i padroni di casa di Cipro. L’obiettivo è chiudere tra le prime quattro per proseguire nella fase a eliminazione diretta, evitando incroci proibitivi.
La vigilia è accompagnata da fiducia: l’estate azzurra ha già regalato emozioni forti con il bronzo europeo della Nazionale femminile e l’oro continentale dell’Under 20 maschile. Ora tocca ai ragazzi di Pozzecco provare a riportare sul podio una selezione che attende una medaglia da 22 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 