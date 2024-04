Azzurri a caccia dei derby 

Le vittorie di Berrettini, Cobolli e Fognini nell’Atp 250 di Marrakech sono le notizie più positive del primo turno nei tornei sul “rosso”. La stagione tennistica lascia il “duro” e si sposta sulla terra con tre appuntamenti simultanei del calendario Atp (tutti 250) e gli italiani si mostrano subito in palla.

In Marocco

A Marrakech il migliore dei nostri è Lorenzo Sonego, che entra in gioco oggi con i gradi di numero 4 del seeding e senza Gipo Arbino all’angolo. Primo rivale, il top 100 indiano Sumit Nagal. Negli ottavi del torneo marocchino, dopo l’uscita di Matteo Gigante (ritiro con Carballes Baena), ci sono quattro azzurri, pronti a sfidarsi in due derby nei quarti. Il torinese è in rotta di collisione con Matteo Berrettini, spumeggiante ieri contro il kazako Alexander Shevchenko, liquidato in un’ora e un quarto: 6-2, 6-1. Per sfidarsi il compagno di David deve ora ripetersi contro lo spagnolo Jaume Munar (73 Atp). Dall’altra parte di un tabellone che lascia aperta l’ipotesi teorica di una finale tutta italiana, Fabio Fognini ha giocato un set in più del necessario con il francese Hugo Gaston, battuto 6-7 (vinceva 5-2), 6-4, 6-1. Servirà più continuità oggi contro Laslo Djere, numero 1 del seeding e già vincitore del 250 del Forte Village. In caso di nuovo successo, potrà verificare al di là della rete comparirà Flavio Cobolli, opposto al russo Pavel Kotov (68). Un match più impegnativo rispetto a quello con giordano Abdellah Shelbayh, battuto 6-1, 6-4 in 73 minuti.

Estoril e Houston

È rimasto in America l’italoargentino Luciano Darderi (salito al n. 70 del ranking), che ieri a Houston ha piegato lo statunitense Denis Kudla (160) col punteggio di 3-6, 7-6, 6-2. In Europa, è impegnato Lorenzo Musetti, terza testa di serie del 250 di Estoril in Portogallo. Oggi debutta contro un giocatore di casa, Nuno Borges, 62 del mondo che per la verità lunedì ha faticato un po’ contro il non irresistibile (241 Atp) francese Lucas Pouille: 0-6, 7-6, 6-3.

Le donne

In campo Wta, a Bogotà ieri successo di Sara Errani in due set (6-2, 7-6) sull’ucraina Yulia Starodubtseva, 136 del mondo. Ha invece perso (6-2, 6-3 dalla tedesca Jule Niemeier) Nuria Brancaccio. Nel tabellone colombiano c’è anche Lucrezia Stefanini (debutto ieri con la belga Anca Alexia Todoni). A Charleston (Usa, sulla terra verde), avversaria belga anche per Elisabetta Cocciaretto: che ha battuto Ana Bogdan in tre set (2-6, 6-1, 7-6).

RIPRODUZIONE RISERVATA