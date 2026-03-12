VaiOnline
13 marzo 2026 alle 00:34

Azzurre subito ok: «Siamo solo all’inizio» 

Esordio con vittoria della nazionale femminile di basket al torneo che ha appena preso il San Juan per le qualificazioni ai Mondiali in programma a Berlino a inizio settembre). Mercoledì notte Azzurre si sono imposte sulle padrone di casa di Portorico per 78-41, prendendo il comando del gioco e del punteggio già nel primo tempo, chiuso sul 45-24. La migliore marcatrice per la squadra di coach Capobianco è stata Costanza Verona con 16 punti, in doppia cifra anche Sara Madera (13), Laura Spreafico (11) e Cecilia Zandalasini (10).

Le parole del ct

«L'atteggiamento delle ragazze è stato eccezionale, c'è stata grande attenzione in tutti i pochi allenamenti e tutte le mie giocatrici hanno portato in campo quello che avevamo preparato», ha detto il ct, Andrea Capobianco, «anche se siamo consapevoli che siamo solo all'inizio del nostro percorso. La differenza l'abbiamo fatta in difesa, togliendo tutti i riferimenti a Portorico».

La situazione

Nelle altre due partite del girone dell'Italia, gli Stati Uniti hanno superato il Senegal 110-46 mentre la Spagna ha battuto la Nuova Zelanda 99-50. Le azzurre sono tornate in campo ieri sera contro le neozelandesi, e sabato sfideranno gli Stati Uniti, alle 22 italiane. Ultimi due impegni domenica contro la Spagna e martedì col Senegal. Si qualificano le prime tre del girone.

