Azzurre, si gioca ancora Italia-Polonia Azzurri, un successo nella Cup Men Élite 

Quando restano le più forti in gioco, uno dei passaggi obbligatori è la sfida al femminile tra Italia e Polonia. Ancora di fronte, mercoledì 3 settembre, nei quarti di finale dei campionati mondiali. Un classico, un mese dopo la semifinale della Nation League, quando l’Italia vinse 3-0. In Thailandia l’Italia di Alessia Orro ha fatto notizia non tanto per le quattro vittorie (tre nel girone eliminatorio, la Germania negli ottavi) ma per il set perso con il Belgio nella terza partita. E questo cammino lascia in secondo piano le 33 vittorie consecutive, l’obiettivo è il tetto del mondo e non il record. La testa è alla partita con la Polonia allenata da Stefano Lavarini, mercoledì alle 15,30 (ora italiana) al Pala Huamark di Bangkok.

Ieri seduta di lavoro in sala pesi, dalle foto traspaiono serenità e gli immancabili sorrisi della Orro prontamente immortalati. L’analisi dei numeri è solo una parte rispetto al fascino e l’attesa che avvolgono la sfida dei quarti. L’Italia ha il miglior quoziente punti, solo Belgio e Germania hanno superato i 20 punti in un set. Paola Egonu è la bocca da fuoco di questa prima parte con 76 punti (59 in attacco, 12 a muro, 5 ace). La Polonia ha numeri interessanti ma ha giocato cinque set in più rispetto alle azzurre, che sin qui hanno mostrato superiorità e freschezza atletica allarmanti per ogni avversaria. Magdalena Stysiak ha messo a terra 76 punti (64 in attacco), il muro di Agnieszka Korneluk, che dall’alto dei suoi due metri ha assicurato 15 punti. La centrale polacca giocherà con Alessia Orro nel Fenerbahce. Senza trascurare i 10 aces di Martyna Zyrnianska.

Gli azzurri

L’Italia ha vinto il quadrangolare “Fipav Cup Men Élite”, disputato al Palavela di Torino. Nella partita decisiva la squadra di De Giorgi ha battuto 3-1 l’Olanda (23-25, 25-22, 25-20, 25-19) e prosegue nell’avvicinamento ai mondiali in programma nella Filippine dal 12 settembre, dove gli azzurri difendono il titolo vinto nel 2022. Break olandese di 4-0 che decide il primo set, l’Italia reagisce e controlla i successivi giochi, chiude la partita un ace di Sani. Tre vittorie e indicazioni positive per De Giorgi che attende il rientro degli infortunati.

RIPRODUZIONE RISERVATA