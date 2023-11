Azzurre ok a Siviglia: 2-1 alla Francia 

Siviglia. Comincia bene per l’Italia la finale della Billie Jean King Cup, sui campi allestiti a “La Cartuja”, a Siviglia. Le azzurre di Tathiana Garbon hanno battuto la Francia 2-1 nel primo incontro del girone D dei quarti di finale.

A decidere il successo italiano sono stati i due incontri di singolare. Nel primo, Martina Trevisan, n. 43 Wta, ha battuto in rimonta per 2-6, 6-2, 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n. 118 del ranking. Nel secondo Jasmine Paolini, 30 Wta, ha completato l’opera superando per 7-6 5-7 6-4, Caroline Garcia, n. 20 del mondo.

Dopo aver vinto i due singolari, la squadra azzurra ha perso il doppio, con la coppia Elisabetta Cocciaretto-Martina Trevisan che è stata battuta al super ti-break dalla stessa Caroline Garcia e Kiki Mladenovic per 7-5, 2-6, 6-10.

Oggi, ancora nel primo match della giornata (alle 10, ma sul campo 1), le azzurre affronteranno la Germania in una sfida che potrebbe dar loro la qualificazione alla semifinale. Le tedesche possono schierare Maria (57 Wta), Friedsman, Siegesmund, Lys e Niemeier. Domani alle 10 la Francia affronterà la Germania.

